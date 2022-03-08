Büyükşehir AFKOM’dan kar uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), vatandaşları bölgemizi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışına karşı uyardı. Kar yağışının 9 Mart Çarşamba öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

ÖĞLEDEN SONRA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi AFKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgiler doğrultusunda şehir genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. Hava tahminlerine göre ülke genelinde olduğu gibi soğuk hava dalgası Kocaeli genelinde etkili olacak. 9 Mart Çarşamba günü öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. 10 Mart Perşembe günü gece yarısından 11 Mart Cuma günü gece yarısına kadar yoğun kar yağışı yaşanacak. Yağışlı havanın 15 Mart Salı gününe kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Yarın öğleden sonra başlayacak yağışların devamında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI GEREKİYOR

Kar yağışının başlaması ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüzlerce personel ve aracıyla vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için 24 saat mesai yapacak. Büyükşehir Belediyesi AFKOM, kar yağışının yaşandığı bu günlerde vatandaşların mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını, trafiğe çıkacak olan araçların zincir, takoz ve çekme halatlarını yanlarında bulundurmalarını, trafikteki araçların emniyet ve karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergahlarını kullanmalarını ve yoğun yağış olan yolları mümkünse kullanmamaları, oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların Acil 112’yi aramaları konusunda uyarıyor.