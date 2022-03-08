Kadın Meclisleri: “Bu gidişatı değiştirmek için umudumuz var”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İzmit Cumhuriyet Parkında toplanan Kocaeli Kadın Meclisleri üyesi yaklaşık 50 kadın basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı platform adına Yazgı Şahin okudu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak Dünya Kadınlar Günü için bugün il il meydanlarda olduklarını belirten Şahin, “Yoksulluğun pençesi tüm halkların sırtında. Erkek şiddeti hayatımızın her alanında kadınların üzerine çöken bir gölge. Almak istediğimiz kararları bir bir engellemek için hayatımızın her yerine nufüz etmiş durumda. Aynı zamanda bugün ülkede milyonlarca işsiz, milyonlarca güvencesiz ve milyonlarca şiddete uğrayan kadın var” dedi.

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Şahin, “Dünyada kapitalizmin daha fazla kar, sermaye ve sömürü hırsı için emperyalistlerin savaşlarında ölümle, yoksullukla burun buruna gelen halklar var. Bu sene dünya kadınlar gününde meydanlarda bunlara karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi haykırmak için buluştuk. 2021 yılında da kadınlar yine en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. 2022 yılının bugüne kadar geldiğimiz günlerinde de bu devam etti. Artık kadınlar “kolay öldürülebilir” görüldüğü için sokak ortasında hiç tanımadığı erkekler tarafından şiddet görebiliyor ya da öldürülebiliyor. Kamusal alanlarda dahi kadınların ve LGBTİQ+’ların güvenliği tehlikede” dedi.

SİYASİ İKTİDAR OTURUP İZLEMEYİ TERCİH ETTİ

Şahin, “Aynı zamanda yüksekten düşenlerimiz, dosyaları “intihar” diyerek kapatılanlarımız var. Şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artıyor. Kadın cinayetleri boyut değiştirerek vahşileşiyor. Çocuk istismarcıları ellerini kollarını sallayarak dışarda geziyor. Tüm bunların yanında İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansaydı bunların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Siyasi iktidar ise bunların hepsi yaşanırken sadece oturup izlemeyi tercih etti. “Ek gelir” diyerek görüldükleri için eşdeğer işe eşit ücret almayan kadınlar var. İlk işten çıkarılan, güvencesiz ve esnek çalıştırılan milyonlar var. Patronların çıkarları için hazırlanmış “kodlarla” hakkını istediği için işten atılan yüzlerce kişi var ve her geçen gün sayıları artıyor. Faturalarımız ödeyemeyeceğimiz kadar yüksek, tencerelerimiz boş” dedi.

HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Eğitim hayatında sorun yaşayan kız çocukları, baskılanan ve zorluklardan dolayı üniversiteye gidemeyen genç kadınların olduğunu belirten Şahin, “En temel ihtiyaçlara gelen zamlarla birlikte artık yoksulluğun pençesinde yaşıyoruz. Ped, tampon gibi temel ihtiyaçlarımız bunlara ulaşamayan milyonlarca kişi varken lüks tüketim sayılıyor. Tüm bunların yanında nafaka hakkımız tartışmaya açılıyor. “Süreli nafaka” taslağını önümüze getirenler, nafaka fonunu önümüze getiriyor. “İyileştirme” adı altında haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Tüm bu yaşananlar karşısında bu gidişatı değiştirmek için umudumuz var” dedi.

BİZİM UMUDUMUZ BUDUR

Son olarak Şahin, “Eşit ve özgür yaşamak için bir gün değil her gün mücadele eden kadınlar az değiller. Siyasi iktidarın tüm gerici hamlelerine karşı mücadele eden LGBTİQ+’lar hiç de az değiller. Ekmek kuyruklarından yağ kuyruğuna girenler az değiller. Bunun karşısında derinleşen yoksulluk karşısında ses çıkaranlar, yoksulluğun sebebini kavrayıp mücadele edenler hiç de az değil. Sefalet zamlarına karşı birleşen, sendikalı olmak için bugün birçok işyerinde mücadele eden emekçiler az değiller. Özgürlükleri ve gelecekleri için mücadele eden gençler hiç de az değil. Siyasi iktidarın toplumu yoksulluğa terk eden, kadınları şiddetle baş başa bırakan tüm hamlelerini görenler az değiller. Önce İstanbul Sözleşmesi şimdi de Medeni Kanun’dan 6284’e kadar tüm haklarımıza saldırabileceklerini farkında olanlar az değiller. Bunun karşısında kazanılmış tüm hakları için meydanları dolduran kadınlar ise hiç az değil. İşte burada ve diğer birçok ilde meydanlardalar. Bizim umudumuz budur” şeklinde konuştu.