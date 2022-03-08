Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Mart Salı gününün verilerine göre, 365 bin 5 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 37 BİNİN ÜSTÜNDE
Güncel verilere göre, 37 bin 407 yeni vaka tespit edilirken, 130 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 69 bin 294 kişi sağlığına kavuştu.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92.99, 2’nci doz ortalaması yüzde 85.18 olarak ölçüldü.
Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 721 bin 404, 2’nci dozda 52 milyon 874 bin 17 ve 3’üncü dozda 27 milyon 324 bin 399 olmak üzere toplam 146 milyon 97 bin 881 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.