Avukat Erdinç Özal hayatını kaybetti

İzmit Karabaş Mahallesinde ikamet eden Kocaeli Barosu Avukatlarından Erdinç Özal 81 yaşında zatürre sebebiyle yaşamını yitirdi. Kentimizde gazetecilik yapmış olan Vuslat Özal'ın kayınpederi olan Erdinç Özal'ın cenazesi Çarşamba öğlen namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.