Tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gebze D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden Ali Kemal Beşiroğlu idaresindeki 61 DK 011 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde arıza uyarısı vermesi nedeniyle yavaşlayan Özcan Ş. yönetimindeki 01 AJA 218 plakalı tankere çarptı. Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Beşiroğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun Ankara istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.