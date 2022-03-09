Sekapark bahara hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Sekapark’ta yenileme çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmada ahşap yürüyüş yolları yenileniyor.
YENİLEME ÇALIŞMASI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’ta çalışmalar başladı.
AHŞAP PARÇALAR YENİLENİYOR
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma kapsamında ahşap yürüyüş yollarının eskiyen parçaları sökülüyor. Sökülen parçalar ekipler tarafından yenileriyle değiştiriliyor. Çalışmalar sayesinde vatandaşların daha güvenli ortamda vakit geçirmeleri amaçlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.