09 Mar 2022 - 09:43- Gündem G: 09 Mar 2022 - 09:47

Hürriyet, İzmit’e verdiği bir sözünü daha tuttu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’de bulunan ve zamanında sekiz şehrin un ihtiyacını karşılayan, zamana meydan okuyarak bugünlere ulaşan Tarihi Un Değirmeni’ni kaderine terk etmedi. Hürriyet tarihi değirmeni kamulaştırarak kentin kültür hazinesine kazandırıyor
Hürriyet, İzmit’e verdiği bir sözünü daha tuttu mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentin tarihi yapılarını korumaya ve kente kazandırmaya devam ediyor. Çukurbağ kazılarıyla bir kentin tarihini ortaya çıkarmak adına büyük bir adım atan Başkan Hürriyet, şimdi de Akmeşe’de dere yatağı kenarında yer alan ve uzun yıllardır kullanılmaması sebebiyle tahrip olan 300 yıllık Tarihi Un Değirmeni’ni encümen kararı ile kamulaştırıyor. Hürriyet geçtiğimiz yıl incelemelerde bulunduğu değirmenin, İzmit’e kazandırılacağı sözünü vermişti.

DOĞAL VE MİSTİK DOKUSU KORUNACAK

Uzun yıllar hem elektrik üretip hem un öğüterek yöre halkına ve çevre şehirlere destek sağlayan, korunması gerekli kültür varlığı olan tescilli yapı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle kent turizmine kazandırılacak. Yıllarca dokunulmamasına rağmen zamana meydan okuyarak bugünlere ulaşan yapıyı kaderine terk etmeyen Başkan Hürriyet, yapıyı Akmeşe’nin doğal ve mistik dokusunu koruyarak projelendirecek.

09 Mar 2022 - 09:43 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Doğrucu Davut - - Belediyemizin bir hizmeti daha

- Allah Allah! Diğerlerinden neden hiç haberimiz olmadı? (vizontele)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 10:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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