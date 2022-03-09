Hürriyet, İzmit’e verdiği bir sözünü daha tuttu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentin tarihi yapılarını korumaya ve kente kazandırmaya devam ediyor. Çukurbağ kazılarıyla bir kentin tarihini ortaya çıkarmak adına büyük bir adım atan Başkan Hürriyet, şimdi de Akmeşe’de dere yatağı kenarında yer alan ve uzun yıllardır kullanılmaması sebebiyle tahrip olan 300 yıllık Tarihi Un Değirmeni’ni encümen kararı ile kamulaştırıyor. Hürriyet geçtiğimiz yıl incelemelerde bulunduğu değirmenin, İzmit’e kazandırılacağı sözünü vermişti.

DOĞAL VE MİSTİK DOKUSU KORUNACAK

Uzun yıllar hem elektrik üretip hem un öğüterek yöre halkına ve çevre şehirlere destek sağlayan, korunması gerekli kültür varlığı olan tescilli yapı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle kent turizmine kazandırılacak. Yıllarca dokunulmamasına rağmen zamana meydan okuyarak bugünlere ulaşan yapıyı kaderine terk etmeyen Başkan Hürriyet, yapıyı Akmeşe’nin doğal ve mistik dokusunu koruyarak projelendirecek.