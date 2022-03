At Yarışı Dünyası

Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan at yarışı pek çok ülkede seviliyor. Kendi içerisinde farklı dinamikleri olan bu yarış hakkında öğrenilebilecek farklı ayrıntılar mevcut. Atların ve jokeylerin bir takım halinde hareket ettiği bu spor dalı, İngiltere'de festivallerle kutlanıyor ve insanların bir araya gelip sosyalleştiği sofistike etkinlikler haline geliyor. Ülkemizde de büyük heyecanla takip edilen bu spor dalına siz de daha yakından bakın.

Modern At Yarışının Kökenleri

En köklü spor dallarından biri olan at yarışının tarihi eski Türk devletlerine kadar uzanıyor. Mısırlılar, Romalılar, Hititler ve Asurlular gibi farklı toplumların tarihinde de atlı araba yarışlarına dair referanslar bulunsa da ilk düzenli at yarışı, 17. yüzyılda İngiltere Kralı II. Charles döneminde yapılıyor. Türkiye'de ise yine 17. yüzyılda at yarışlarının yapılmaya başlandığı biliniyor. Fakat bu yarışların günümüzdeki gibi uluslararası özelliğe kavuşması 19. yüzyıl ortalarını buluyor. Atların sağlıklı ve güçlü olması bu sporda oldukça önemli. Bu nedenle günümüzdeki yarışlarda genellikle safkan ve yarımkan atlar yer alıyor. Ayrıca yarışlar iki farklı çeşide ayrılıyor. İlkinde sıklıkla görmeye alışık olduğumuz düz koşu yapılıyor. İkincisinde ise atlar farklı seviyelerdeki engellerin üzerinden atlıyor. Düz koşulara genellikle en değerli yarış atları katılıyor ve at yarışı sonucunda alacakları büyük ödül için kıyasıya rekabet ediyorlar. Engelli koşuda ise atların deneyimleri ve farklı hareketler yapmadaki becerileri ön plana çıkıyor.

At Yarışı Nasıl Oynanır?

Bahis oyunları arasında at yarışı tahminleri popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen oyunlardandır. Öyle ki çoğu zaman at yarışı severler, koşu sonrası verilen ikramiyeyi unutup kendilerini koşunun heyecanına kaptırabiliyor. Siz de nesiller boyu insanları hem eğlendiren hem de heyecanlandıran bu spor dalını ve at yarışı sonuçlarını takip edebilmek için nasıl oynandığını öğrenmek ister misiniz? Aslında oyunun mantığı son derece basit. At yarışı sonucunda verilecek olan ikramiye başlangıçta belirleniyor ve bahsi tutturan kişiler arasında bölüştürülüyor. Atların performanslarını takip etmek, koşu stillerini öğrenmek, geçmiş yarışlardaki başarılarını takip etmek ve jokeyle olan uyumunun farkında olmak yapacağınız tahminlerin çok daha isabetli olmasını sağlıyor. Altılı ganyanda toplam 6 adet koşu yapılıyor. Sizin de at yarışı sonucunda büyük ikramiyeyi kazanabilmek için bu 6 yarışın birincilerini doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Beşli, dörtlü ve üçlü ganyan da aynı şekilde oynanıyor. Kupon oluştururken ilk olarak at yarışı bülteninden altılı ganyanın başladığı koşuyu bulmanız gerekiyor. Bültende yer alan koşu bilgilerine dikkat etmeniz bu noktada önemli. Üst bölüme hipodromu, hemen altında koşu bilgisini ve son olarak da bahis bölümünden 6G'yi işaretledikten sonra her bir koşu için favoriniz olan atları sütunlara işaretleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar atı işaretleyebileceğiniz bu kuponlarda her bir tahminin fiyata yansıdığını da unutmamanızda fayda var. At yarışlarını takip edebileceğin bir platform arıyorsanız Bilyoner'de hem gün boyu yapılan yarışları canlı olarak izleyebilir hem sonuçları listeleyebilir hem de programlara göz atabilirsiniz. Hadi, siz de bu eğlenceye katılarak at yarışının heyecan dolu dünyasına ortak olun.