Eriklitepe’nin soğuğunda Kastamonululardan sıcak kahvaltı

Gölcük Eriklitepe’de gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonuna, ev sahipliği yapan Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş’ın yanı sıra Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, dernek yöneticileri ve üyeler katılım sağladı.

GÖKTAŞ; ‘’İBRAHİM BIYIKLI’YA BAŞARILAR DİLERİM’’

Kahvaltı öncesinde açıklamalarda bulunan Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurcan Acaroğlu Göktaş;’’Eriklitepe’de düzenlediğimiz kahvaltıda hemşehrilerimizle buluştuk. Büyük bir katılımın olduğu buluşmamıza, bağlama üstadımız ve Türk Halk Müziği Koromuz da katılınca, harika bir gün geçirdik. Tüm hemşehrilerime ve Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı beye, katılımlarından dolayı teşekkür eder, çıktığı bu yolda başarılar dilerim.’’ ifadelerine yer verdi.

KOTO BAŞKAN ADAYI BIYIKLI; ‘’HEMŞEHRİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM’’

Ardından söz alan Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı; ‘’ Kastamonulu hemşehrilerimiz ile bir araya gelmemizi sağlayan başta dernek başkanımız Nurcan hanım olmak üzere, tüm Kastamonulu hemşehrilerimize de nazik ev sahipliği ve hoş sohbetlerinden ötürü teşekkür eder, derneğimize çalışmalarında başarılar dilerim.’’ açıklamalarında bulundu.