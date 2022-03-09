AKP Kocaeli’de ilçe yerel yönetimler danışma meclisleri geçen hafta sona ermişti. Teşkilat programlarını bir biri ardına aksatmadan gerçekleştiren AKP , 6 ay sonra İl Danışma Meclisi’ni bir kez daha topluyor. Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, üç kademe il ve ilçe yönetimlerinin yanı sıra, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve yönetimlerinin katılacağı AKP Kocaeli 108.Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, bu hafta sonu, 13 Mart Pazar günü saat 10.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 2 Nisan’da başlayacak Ramazan Ayı öncesi gerçekleştirilecek bu il danışma meclisi toplantısında genel değerlendirmenin yanı sıra önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaları da konuşacaklarını kaydetti. Öte yandan programa Genel Merkez’den de katılım olması bekleniyor.
09 Mar 2022 - 10:14- Siyaset Güncelleme: 09 Mar 2022 - 10:16
AKP Ramazan Ayı öncesi İl Danışma Meclisi’ni topluyor
AKP Kocaeli İl Başkanlığı, 2 Nisan’da başlayacak Ramazan Ayı öncesi İl Danışma Meclisi’ni topluyor. AKP Kocaeli İl Başkanlığı 108.Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, 13 Mart Pazar günü saat 10.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacak. AKP’de son il danışma 6 ay önce olmuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.