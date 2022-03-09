AKP Ramazan Ayı öncesi İl Danışma Meclisi’ni topluyor

AKP Kocaeli’de ilçe yerel yönetimler danışma meclisleri geçen hafta sona ermişti. Teşkilat programlarını bir biri ardına aksatmadan gerçekleştiren AKP , 6 ay sonra İl Danışma Meclisi’ni bir kez daha topluyor. Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, üç kademe il ve ilçe yönetimlerinin yanı sıra, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve yönetimlerinin katılacağı AKP Kocaeli 108.Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, bu hafta sonu, 13 Mart Pazar günü saat 10.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 2 Nisan’da başlayacak Ramazan Ayı öncesi gerçekleştirilecek bu il danışma meclisi toplantısında genel değerlendirmenin yanı sıra önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaları da konuşacaklarını kaydetti. Öte yandan programa Genel Merkez’den de katılım olması bekleniyor.