09 Mar 2022 - 10:16- Gündem G: 09 Mar 2022 - 10:17

SARBAŞ’ın emekçi kadınları kahvaltıda buluştu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla SARBAŞ kadın çalışanlarını Gülümse Cafe de kahvaltıda bir araya getirdi

SARBAŞ’ın emekçi kadınları kahvaltıda buluştu mask

İzmit Belediyesinin kadın personeli toplu iş sözleşmesi kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Gününde tatil yapıyor. SARBAŞ’ta çalışan kadın personel Gülümse Kafe’de kahvaltıda buluştu. SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer ve SARBAŞ İşletmelerden Sorumlu Müdür Nuri Top’un katılımıyla gerçekleştirilen programda emekçi kadınlara İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in karanfil ve kupa hediyeleri dağıtıldı. 
# Kadın
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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09 Mar 2022 - 10:16 - Gündem

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