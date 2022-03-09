Meteoroloji uyardı: Kar bugün başlıyor!

Türkiye yıllardır geçirdiği en soğuk mart ayını geçiriyor. Sibirya’dan yurdumuza giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarında önemli derecede düşüş yaşanırken kar yağışı yurdun birçok noktasında kendini göstermeye başladı. Megakent İstanbul’u da etkilemesi beklenen kar yağışı için AKOM, Valilik ve İBB kurmayları hazırlık toplantısı yaptı.

Kar yağışının Anadolu’da bugün etkili olmaya başlaması beklenirken, İstanbul’da önce karla karışık yağmur yarın ise kar yağışı olarak görülmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası yurtta gelecek haftanın ilk günlerine kadar varlığını sürdürecek.

İSTANBUL’UN BAZI İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Uyarıları süren kar yağışı İstanbul’un bazı ilçelerinde kendini göstermeye başladı. Arnavutköy ve Silivri’de başlayan hafif kar yağışının saatler ilerledikçe kuvvetini artırması bekleniyor.

YAĞMUR, KAR, ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın’ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.