09 Mar 2022 - 10:42- Asayiş G: 09 Mar 2022 - 10:43

Lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kocaeli’de lüks otomobilin TEM Otoyolu’nda tabelaya çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi araç içinde sıkıştı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, otomobil ise hurdaya döndü.
Lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı mask
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Kartepe ilçesinde bulunan TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 SMS 28 plakalı Mercedes marka otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı bildiren tabela direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.K. ve yolcu A.Ç. otomobilin içerisinde sıkışırken, araç ise adeta hurdaya döndü. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. F.K. ve A.Ç., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

09 Mar 2022 - 10:42 İHA Kocaeli- Asayiş

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