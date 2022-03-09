Kocaeli’de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 41 BU 460 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle ağaca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü A.V. ve yolcu olarak H.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin ön camından yola dökülen cam parçaları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.