KOÜ Tiyatro Kulübünden, 8 Martta anlamlı gösteri  

Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, aralarında ‘Dünyanın İlk Kadın Jet Pilotu-Leman Bozkurt Altınçekiç’, ‘Cumhuriyetin İlk Kadın Öğretmenlerinden-Fatma Refet Angın’, ‘İngiliz Yazar-Kadın Hakları Savunucusu-Virginia Woolf’, ‘Modern Hemşireliğin Kurucusu-Florence Nightingale’, ‘Galler Prensesi- Diana Frances Spencer”, ‘Tiyatro ve Sinema Sanatçısı-Adile Naşit’, ‘Devlet Sanatçısı-Yıldız Kenter’, ‘Söz Yazarı-Şair-Oyuncu-Aysel Gürel’, ‘İlk Kadın Radyo Haber Spikeri-Emel Gazimihal’ gibi isimlerin yer aldığı ve dünyaya önemli katkılar sunmuş kadınları canlandırarak, onlar hakkında bilgiler paylaştılar. Her biri yaptıkları işlerle pek çok insana ve kadına ilham olmuş kadınların, Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından bir kez daha hatırlatıldığı gösteri, KOÜ’lü öğrencilerden büyük beğeni topladı.