Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, aralarında ‘Dünyanın İlk Kadın Jet Pilotu-Leman Bozkurt Altınçekiç’, ‘Cumhuriyetin İlk Kadın Öğretmenlerinden-Fatma Refet Angın’, ‘İngiliz Yazar-Kadın Hakları Savunucusu-Virginia Woolf’, ‘Modern Hemşireliğin Kurucusu-Florence Nightingale’, ‘Galler Prensesi- Diana Frances Spencer”, ‘Tiyatro ve Sinema Sanatçısı-Adile Naşit’, ‘Devlet Sanatçısı-Yıldız Kenter’, ‘Söz Yazarı-Şair-Oyuncu-Aysel Gürel’, ‘İlk Kadın Radyo Haber Spikeri-Emel Gazimihal’ gibi isimlerin yer aldığı ve dünyaya önemli katkılar sunmuş kadınları canlandırarak, onlar hakkında bilgiler paylaştılar. Her biri yaptıkları işlerle pek çok insana ve kadına ilham olmuş kadınların, Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından bir kez daha hatırlatıldığı gösteri, KOÜ’lü öğrencilerden büyük beğeni topladı.
09 Mar 2022 - 11:00- Gündem Güncelleme: 09 Mar 2022 - 11:01
KOÜ Tiyatro Kulübünden, 8 Martta anlamlı gösteri
Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, anlamlı bir gösteriye imza attılar. Kulüp öğrencileri, dünyaya damga vurmuş Türk ve yabancı kadınları canlandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.