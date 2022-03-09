Özlü: AK Parti ile kadınların siyasetteki gücü arttı

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek Başiskeleli kadınların emeklerinin büyük bir önem ve değer verdiklerini söyledi. AKP Başiskele İlçe Kadın Kolları koordinesinde Karşıyaka Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve kıymetli eşi Öznur Özlü, AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Yolcu Sekmen, partililer ve çok sayıda Başiskeleli kadınlar katıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ: 2022’DE KADIN VE AİLEYE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele’de 2022 yılını “Kadın ve Aile Yılı” ilan ettiklerini vurgulayarak ilçenin kadınlarına bir gün değil 365 gün önem ve değer verdiklerini söyledi.

Başkan Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Davamızın taneden tüme yayılmasında, hanelere girmesinde emek sarf eden, kadın kollarımızın bünyesinde her kademede görev alan, sorumluluk üstlenen, çalışmalara bilfiil iştirak eden tüm hanım kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyor ve istişare toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. 2022 yılında “Konumuz Aile” konseptimizle dolu dolu kadın ve aile çalışmaları yaparak Başiskele’de gönlüne dokunmadığımız hanım kardeşimiz kalmayacak inşallah. Toplumumuzun en güçlü kalesi ailelerin ve kadınların huzuru ve mutluluğu için büyük bir özveriyle sizlerin de büyük desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

“AK PARTİ İLE KADINLARIN SİYASETTEKİ GÜCÜ ARTTI”

“AK Parti kurulduğu günden bu yana her işini istişare ile yapmıştır. Davasına ve ülkesine hizmet yolunda Hakk’ın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir siyasi teşkilat olmuştur. Bu kutlu mücadelede siz kıymetli hanımefendilerin çalışmaları bizler için büyük önem arz etmektedir. AK Parti Kadın Kolları teşkilatımız Başiskele’de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle bu zamana çalışmalarını sürdürmüş hamd olsun sürdürmeye de devam etmektedir. Hamd olsun şu bir gerçektir ki, AK Parti Kadın Teşkilatlarının çalışmaları kadınların siyasetteki gücünü arttırmıştır. Bugün bu soğukta sıcacık evinizde oturmak var iken buraya geliyor bu davaya sahip çıkıyor ve dert ediniyorsunuz ne mutlu bize, ne mutlu bu neslin evlatlarına.”