Hürriyet: Kentin parası kentte kalmalı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Good4Trust Kurucusu Uygar Özesmi ve İzmit Çarşısı üreticisi Bal ve Şeker’in kurucusu Canan Barlin, 1 yaşını dolduran İzmit Çarşısı için İzmit Belediyesi makam toplantı odasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2021 yılında İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Good4Trust.org işbirliği le hayata geçen proje kapsamında Marmara Belediyeler Birliği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik yapılan araştırma sonucunda en iyi 15 proje arasında yer aldı.

“KADINLARA EKONOMİK DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bundan 1 seneyi aşkın bir süre önce ilk etapta kadınlara ekonomik destek sağlamak amacıyla yola çıktık. Sonra iş büyüdü. Good4Trust isminden de anlaşılacağı gibi ‘iyiliğine güven’ demek. Yerel ekonomiyi kalkındırmak, döngüsel bir ekonomik sistem inşa etmek amacıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı başlattık. Toplumsal eşitlik birimine bağlı olarak yürütülen çalışmalar sonucunda 9 Şubat 2021’de İzmit Çarşısı’nı açtık. Kocaelili üreticilerine yeni bir pazar olan İzmit Çarşısı il geneli yüzlerce kişiden başvuru aldı. İzmit Çarşısı Good4Trust altyapısında bir yerel çarşı olarak açıldı. Üreticilere, işleyen ve fonksiyonel kullanıcı dostu bir e-ticaret ortamında kuruldu ve tüm üreticilere sunuldu” dedi.

“KENTİN PARASI KENTTE KALMALI”

“Sadece ticaret, para döngüsü değil toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, adil üretimi kendine esas alan bir sistem” diyen Hürriyet, “Dünyada bir ilk olarak artık hem perakende hem de toptan çarşı tek bir hizmet altında hizmet verir hale geldi. Güçlü bir altyapı da kurmuş olduk ve hizmetlerine sunduk. İzmit Çarşısı doğaya ve insana dost, adil üretim yapmaya çalışan üreticilerimiz ile ihtiyaçlarını bu tür şeylerden yapmayı amaçlayan bir sistem. Sadece ticaret, para döngüsü değil toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, adil üretimi kendine esas alan bir sistem. Yerel kalkınmayı desteklemek ve bölgesel ekonomiyi kalkındırma noktasında hareket ediyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerin kendi aralarındaki tedarik ağını geliştirmesini sağlayarak, birbirlerinden alışveriş yaparak kentin parası kentte kalması konusunda döngüsel bir sistem sağlamak amaçlarımız. Yönetim, üretim, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme işgücü gibi konularda destek ve eğitimler de veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BURADA DÜKKAN AÇMAK TAMAMEN ÜCRETSİZ”

“Burada dükkan açmak tamamen ücretsiz” diyen Hürriyet, “Kendi haline bıraktığımız bir sistem değil. Hem kontrol altında, hem de güvenle alışveriş yapılmasını sağlayan, döngü içerisine belediyemizin bir elinin hep bu sistem içerisinde olduğu bir yer İzmit Çarşısı. E-ticaret sitelerinde çok ciddi kesintiler var. İzmit Çarşısı’nda durum böyle değil. Çok önemli bir farkı var: burada dükkan açmak tamamen ücretsiz. Satış yapılmadığı sürece hiçbir ücret ödenmiyor. 240 bin TL’den sonrası vergilendiriliyor devlet tarafından. Orada da şöyle bir imkan sunuyoruz: daha büyük imkan yapıyorsanız Çınar Kadın Kooperatifi üzerinden de üreticilerimize alım-satım imkanı da sağlayabiliyoruz. Vergi muafiyet belgesi alabilen üreticilerimize de yine kapımız açık” şeklinde konuştu.

“513 BİN LİRADAN FAZLA SATIŞ GELİRİ”

48 farklı ilden sipariş aldıklarını belirten Hürriyet, “9 Mart itibariyle toplam 160 açık sanal dükkan bulunuyor. Türk Kahvesi’nden lavanta yağına çok çeşitli ürünlerini halkımıza bulunuyor. 135’i kadın üreticilerden oluşuyor. Kentimizde bu topluluğu oluşturmuş olmanın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gurur duruyoruz. İzmit Çarşısı üreticilerinin kendilerini tanımlamaları, içselleştirilmeleri çok güzel bir durum. 13 farklı kategoride 2 bin ürüne sahip. Toplamda 1830 sipariş almış bulunuyor. Başta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir olmak üzere ülkenin 48 farklı ilinden sipariş alıyor. 513 bin liradan fazla satış geliri de elde etmiş oldu. Sanal dükkanlar dışında fiziksel stantlarda da sıcak satış imkanları sunuyoruz. İzmit Çarşısı üreticilerine imkanlar dahilinde stantlar ayrılıyor. 41 Burda AVM ile yapılan işbirliğinde her Pazar stantlar kuruluyor. Karaabdülbaki Pazarı’nda da yer veriyoruz. Çınar Halk Marketimizde de İzmit Çarşısı burada da yerini aldı. Haftalık mutfak alışverişlerinizi en doğalından karşılamak ve evine teslim almak isteyen tüketiciler Çınar Halk Marketi de tercih edebiliyorlar” dedi.

“KOCAELİ’DE BULUNAN BÜTÜN ÜRETİCİLER BAŞVURABİLİR”

“Tüm Kocaeli halkının katılmasını bekliyoruz” diyen Hürriyet, “İzmit Çarşısı iyilik şenliğini bu sene de hayata geçirerek, bahar sonu, yaz başı gibi düşünüyoruz, geçen sene yaptığımız gibi üretici stantlarının yanı sıra atölyeler, seminerler ve keyifli konserler olacak. Çok yakında İzmit Çarşısı modelinin kent içi ulaşım ve lojistik aşamalarını örnek teşkil edilebilir bir örnek olması amacıyla bisiklet kurye kurulması konusunda bir projeye başlıyoruz. Kocaeli’de bulunan bütün üreticiler başvurabilirler. Doğa ve insan dostu üretim yapıyorsanız sizleri de aramızdan görmekten mutluluk duyarız. 21 bini aşkın türetici ile buluşmak istiyorsanız sizi bekliyoruz. Tüm Kocaeli halkının katılmasını bekliyoruz. Kocaeli dışına para gitmesin, kentin içinde dönsün istiyoruz. Yaptığımız harcamalar ilçemizin girişimine, esnafına destek olsun. Adil üreticileri destekleyelim; kadın girişimcilerimizi güçlendirelim. Sadece bu sistemle ilgili görevlendirdiğimiz personeller var. İzmit Çarşısı daha birinci yılını doldurmadan önemli bir ödüle layık görüldü. Marmara Belediyeler Birliği’nden ödül aldık” ifadelerinde bulundu.

“İZMİT’İN ZENGİNLİĞİ İZMİT’TE KALIYOR”

Hürriyet’in ardından konuşan Good4Trust Kurucusu Uygar Özesmi, “Biz 2014 yılında kurduk. Daha iyi bir dünya hayaliyle kurduk. Tamamen kar amacı gütmeyen bir sosyal girişim. Amacımız ekolojik ve sosyal açıdan adil bir üretim yapan üreticilerle alıcıları bir araya getirmek ve böyle bir topluluk oluşturmak. E-ticaret sisteminden çok daha fazlası. Bu bir topluluk. Bu ekonomik sistemde en önemli konu doğaya ve insana dost olması. Herkesin bunu yapmasını beklemek çok zor. İzmit Çarşısı’nda çok özel bir sistem uyguluyoruz. Bu kapsayıcılık sistemi çerçevesinde herkes ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya niyet etsin, buna katılabiliyor. Yerel ekonomiyi güçlendirecek bir işbirliği yaptık belediyemizle. İzmit’in zenginliği İzmit’te kalıyor. Bu da bence çok değerli bir şey. Yerel kalkınma dediğimiz konu da tamamen bu. Böyle bir ekonomiyi sıfırdan başlatmak zor bir iş; destekçiler de çok önemli. İZİKO da onlardan bir tanesi” dedi.

“İZMİT ÇARŞISI’NIN İLK ÜRETİCİSİ OLDUM”

İzmit Çarşısı üreticisi Bal ve Şeker’in kurucusu Canan Barlin, “Vegan pastalar yapıyorum. 2021 yılında tanıtılınca başvurdum ve İzmit Çarşısı’nın ilk üreticisi oldum. Pandemi koşullarında İzmit Çarşısı’na başvurdum. Çarşı çok çeşitli ürünlerin olduğu bir yer. Aynı yılın bahar ayında İzmit Belediyesi’nden gelen haber çok güzel bir işbirliği açtı. 41 Burda AVM’de çarşı üreticilerine stant açma imkanı veriliyor. Biz kadınlarla bir araya gelip özel günlerde özel ürünler üretmeye başladık. Belediyemiz çok yardımcı oldu. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum; hepimiz birbirimize karşı çok destekleyiciyiz.” ifadelerinde bulundu.

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