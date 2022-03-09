İKK Engelli Meclisi genel kurulunu gerçekleştirdi

İzmit Kent Konseyi, Engelli Meclisi Olağan Seçimli Genel kurulunu gerçekleştirdi. İzmit Kent Konseyi Çok Amaçlı Salonunda yapılan genel kurula, İKK kurumsal çatısı altında bulunan engelli derneklerimizin başkan ve yöneticileri yoğun bir katılım sağladı. İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan, İKK yürütme kurulu üyeleri Ali Aktaş, Lütfi Bodur, Kadir Kızıl, Ümit Yılmaz, Erdoğan Göçer, Nurel Ergüneş ile İKK Kadın Meclisi Başkanı

Aslı Devrim katılım sağladı. Katılımcı derneklerin verdiği önerge doğrultusunda, Hüseyin Doğan, Ali Aktaş ve Ümit Yılmaz, oy birliği ile divan kuruluna seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mevcut başkan İlkin Kılıçaslan’ın geçtiğimiz döneme ait faaliyet raporunu okumasının ardından seçimlere geçildi. Semra Karahasanoğlu ile Selçuk Tanrıkulu’nun aday olduğu 2 adaylı seçimlerin sonucunda, Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Selçuk Tanrıkulu kazanan taraf oldu.

İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı olarak seçilen Selçuk Tanrıkulu’nun yaptığı teşekkür konuşmanın ardından söz alan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “ bu seçimin kazananı ya da kaybedeni yoktur. Hep birlikte, el ele vererek, engellilerin sorunlarının çözümü için çalışacağız. Bugüne kadar verdiği emekler için geçmiş dönem başkanımız İlkin Kılıçaslan’a ve yönetim kuruluna teşekkür ederken, genel kurul tarafından göreve getirilen Selçuk Tanrıkulu ve yönetim kurulu arkadaşlarına başarılar diliyorum. Benim ve yürütme kurulumuzun desteği her zaman yanlarında olacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi şu şekilde oluştu

BAŞKAN:

Selçuk Tanrıkulu

YÖNETİM KURULU:

Yıldız Uğurlu

Necdet Gümüş

Şermin Atalay

Güldane Odabaşı

Hasan Akbal

Gülser Akakgül

İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu

Hüseyin Doğan İKK Genel Sekreteri