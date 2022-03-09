KOTO üyesi marketlerden ‘yağ’ açıklaması

Kocaeli Ticaret Odası 9. Meslek Komitesi, vatandaşlar arasında paniğe neden olan yağ fiyatlarındaki hızlı tırmanıştan sadece marketlerin sorumlu tutulması dolayısıyla toplantı gerçekleştirerek akabinde açıklamalarda bulundu. Komite Başkanı Ahmet Kul’un başkanlığında toplanan Marketler Grubu yaptıkları ortak açıklamada marketlerin hedef gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi; “Kamuoyunda, yağ fiyatlarında fahiş artışların sebebi olarak perakende market sektörü işaret edilmekte, adeta hedef gösterilmektedir. Ancak, tedarik zincirinin son halkasını oluşturan marketler, yağ fiyatlarındaki artışın sorumlusu değil, tam tersine maddi-manevi zarar gören tarafındadır.

‘ÜRETİCİLERE DENETİM YAPILSIN’

Yağ fiyatlarındaki bu spekülatif artışlar, yağ üretici fabrikalarda stabil yağ fiyatı oluşamamasından kaynaklanmaktadır. Fiyatı üreticiler belirlemektedir. Market sektörü de bu durumdan etkilenmekte, satılan ürünün yerine tekrar ürün tedarik edebilmek için, güncel fiyatları uygulamak durumunda bırakılmaktadır. Bu işleyiş, perakende ticaretin zorunluluğudur. Bu olumsuz durumun ortadan kaldırılması adına başlatılan denetimlerin perakende sektörüne değil, üretici firmalara yapılması, sorunun kaynağında çözümü adına gerekli ve önemlidir. Kamuoyu ve vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.”