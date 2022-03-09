Berkay 2 maç yok

Sağ kasığındaki sakatlık nedeni ile Keçiörengücü maçının ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kocaelisporlu Berkay Dabanlı’nın, kısmi yırtık olması nedeni ile iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Berkay, Gençlerbirliği ve Denizli maçlarında yerini alamayacak. Sakatlığı tamamen geçen kaptan Musa Nizam’ın 11’de yer alması, Diogo’nun da Ankara’ya götürülmesi bekleniyor.