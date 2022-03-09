Bu golleri asıl maçta görelim

Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak olan 1.Lig ekibimiz Kocaelispor’da hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Yeşil Siyahlılarda Berkay Dabanlı ve Atila’dan başka eksik bulunmuyor. Hastalanan Dino’nun ise iyileşeceği umuluyor. Son maçında Keçiörengücü’nü 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Kocaelisporlu futbolcular, Brunga Tesisleri’nde yapılan çift kalede bol gol atarken, bunun maça da yansıması bekleniyor. Yağmurlu ve soğuk bir havada yapılan çalışma yenileme koşusu ile sona erdi.