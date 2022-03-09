Kadın hakemler sahaları işgal etti

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle önceki akşam oynanan müsabakaları kadın hakemler yönetti
TFFHGD VE İHK'DEN ÇİÇEK TAKDİMİ
Esentepe Stadı , Mehmet Ali Kağıtçı Stadı ve Gebze Alaattin Kurt statlarında oynanan müsabakaları kadın hakemlerimiz yönetti. Müsabakalar öncesinde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi ve Kocaeli İl Hakem Kurulu üyeleri sahaya gelerek çiçek sundu ve Kadınlar Gününü kutladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.