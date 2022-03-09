Kadın hakemler sahaları işgal etti

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle önceki akşam oynanan müsabakaları kadın hakemler yönetti

TFFHGD VE İHK'DEN ÇİÇEK TAKDİMİ

Esentepe Stadı , Mehmet Ali Kağıtçı Stadı ve Gebze Alaattin Kurt statlarında oynanan müsabakaları kadın hakemlerimiz yönetti. Müsabakalar öncesinde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi ve Kocaeli İl Hakem Kurulu üyeleri sahaya gelerek çiçek sundu ve Kadınlar Gününü kutladı.