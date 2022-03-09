Büyükşehir Belediyesi Mart meclisinde önemli maddeler görüşülecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının ilk oturumu yarın saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 91 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanacağı meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık yapması bekleniyor.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İÇİN YETKİ TALEBİ

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükşehir arasında ortak proje yapılmasını içeren işbirliği protokolünün imzalanması için, Körfez Hacı Osman Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi’nde bulunan taşınmazın araç park yeri olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi için, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir’e ait olan İzmit Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:11, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, Seka 1. Etap Park Silo İskelesi Üzeri No:44 ile Karamürsel Kayacık Mahallesi, İnönü Caddesi No:46 da bulunan 30 Nisan 2022 tarihinde kira sözleşmesi sona erecek olan taşınmazların, kiraya verilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamına ve encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi gündeme gelecek.

KÖRFEZ’E SPOR YATIRIMI

Körfez Belediyesi Çamlıtepe Mahallesi, 348 ada dahilinde bulunan ve mülkiyeti Körfez Belediyesine ait, 41 sayılı parsel üzerinde Çamlıtepe Spor Kompleksi yapım işi ile Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, 872 ada dahilinde bulunan ve mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait, 8 sayılı parsel üzerinde Körfez Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi yapım işinin ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamına verilmesi ile ilgili teklifi görüşülecek. Ayrıca Büyükşehir ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında, kültür-sanat, tiyatro vb. faaliyet alanlarında ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için işbirliği protokolü yapma yetkisinin başkanlık makamına verilmesi de görüşülecek. Ayrıca, Büyükşehir ile Hayrat İnsani Derneği arasında yapılacak protokol için de yetki istenecek.

TCDD’DEN DEVİR ALINACAK, BÜYÜKŞEHİR HİZMET EVİ YAPACAK

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, TCDD mülkiyetindeki İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi 42 ada 1 No’lu parselin 3 bin 414 metrekarelik kısmı ve bu kısım ile Maliye Hazinesi Mülkiyeti’ndeki 214 ada 1 No’lu parselin 1631,64 metrekarelik kısmı üzerinde, TCDD kullanımında bulunan toplamda 3’er katlı 4 adet lojman binasının Büyükşehir’e devri karşılığında, yapılacağı yer ve proje bilgileri TCDD tarafından bildirilecek olan hizmet evlerinin Büyükşehir tarafından yapılmasına yönelik, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yatırım protokolü ve ek protokollerin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına yetki verilmesi görüşülecek.

STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK

Mülkiyeti Büyükşehir’e ait İzmit Tepecik Mahallesi’nde bulunan Belediye İş Hanı’nın a blok bodrum kat 1 no’lu bağımsız bölüm, b blok bodrum kat 1 no’lu bağımsız bölüm ve c blok bodrum kat 1 no’lu bağımsız bölümün KDV dahil toplam 8 milyon 546 bin 745,90 TL bedelle ayni sermaye artırımı ile Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi adına devir edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yapılması, Dilovası Tavşancıl Mahallesi, 609 ada 1 parsel sayılı, 2 bin 369,70 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan yapının müştemilatları ile birlikte 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Dilovası Belediyesi’ne yapılan tahsisinin kaldırılması, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, “Kocaeli İli Stratejik Gürültü Haritalarının ve Eylem Planlarının Revize edilmesi Hizmet İşi” ihalesinin yapılması ile ilgili ortak raporu da mecliste gündeme gelecek.

DGİBH KORUMA BANDI GENİŞLİKLERİ GÜNDEMDE

Başiskele’de bulunan mahallelerde imar planı değişikliği ile ilgili de maddelerin görüşüleceği mecliste imar planı değişikliğine yasal askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporlar da görüşülecek. Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi 1883 ada 1 ve 2 No’lu parseller ile 1898 ada 1 No’lu parsel ve civarında yer alan doğalgaz boru hatlarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği, İzmit Belediyesi, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi, Demirciler Pig - Adapazarı Pig Arası Doğal Gaz İletim Boru Hattı (DGİBH) ve Pazarcık Karadeniz-Ereğli Doğal DGİBH’nin koruma bandı genişliklerinin düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ve Körfez Belediyesi, İlimtepe, Hacıosman, Yeni Yalı, Esentepe, Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, Demirciler Pig - Adapazarı Pig Arası DGİBH ve Pazarcık Karadeniz-Ereğli DGİBH’nin koruma bandı genişliklerinin düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği maddeleri de gündeme gelecek.

GÜVENLİK SINIRI DIŞINDA KALAN BÖLGEDE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ

Gebze Belediyesi, İnönü Mahallesi’nde “Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları kapsamında, 6509, 6510 ve 6511 adaların tamamı ile 43 adanın bir kısmını kapsayan alan ve civarına ilişkin uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu ve Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Emekevler, İbrikdere ve Acısu Mahalle sınırları dâhilinde ‘Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Sınırı’nda yapılan düzenlemeler sonucu güvenlik bölgesi sınırının yeniden düzenlenerek güvenlik sınırı dışında kalan bölgeye ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi de görüşülüp karara bağlanacak.