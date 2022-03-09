Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu 10 Mart Perşembe günü saat 11.00’de İzmit Sanayi Sitesi’nin yönetim binasında gerçekleştirilecek. 1400 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut Başkan Selahattin Yıldırım aday olmazken yönetiminde bulunan Murat Açıkgöz ve Mehmet Onur Okyay yarışacak. Ayrıca seçimlerde 9 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi de seçilecek.
09 Mar 2022 - 15:12- Gündem Güncelleme: 09 Mar 2022 - 15:13
Madeni İşler’de iki adaylı genel kurul
KESOB’a bağlı Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda iki aday yarışacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.