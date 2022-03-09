09 Mar 2022 - 15:12- Gündem G: 09 Mar 2022 - 15:13

Madeni İşler’de iki adaylı genel kurul

KESOB’a bağlı Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda iki aday yarışacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Madeni İşler’de iki adaylı genel kurul mask
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Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu 10 Mart Perşembe günü saat 11.00’de İzmit Sanayi Sitesi’nin yönetim binasında gerçekleştirilecek. 1400 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut Başkan Selahattin Yıldırım aday olmazken yönetiminde bulunan Murat Açıkgöz ve Mehmet Onur Okyay yarışacak. Ayrıca seçimlerde 9 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi de seçilecek. 

09 Mar 2022 - 15:12 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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