Madeni İşler’de iki adaylı genel kurul

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu 10 Mart Perşembe günü saat 11.00’de İzmit Sanayi Sitesi’nin yönetim binasında gerçekleştirilecek. 1400 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut Başkan Selahattin Yıldırım aday olmazken yönetiminde bulunan Murat Açıkgöz ve Mehmet Onur Okyay yarışacak. Ayrıca seçimlerde 9 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi de seçilecek.