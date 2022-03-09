09 Mar 2022 - 15:13- Gündem G: 09 Mar 2022 - 15:15

İKM Başkanı Öztürk: O koltuklar gittiği zaman kimin yüzüne bakacaksınız

İKM Başkanı Murat Öztürk esnafın zor günler yaşadığını belirterek, “Siz ziyaretten sonra arkanızdan konuşulanları duysanız insan yüzüne çıkamazsınız. Bizim kimseden nemalanmamız yok. O yüzden anlımız ak.  Ama o koltuklar gittiği zaman bakalım kimin yüzüne bakacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İKM Başkanı Öztürk: O koltuklar gittiği zaman kimin yüzüne bakacaksınız mask

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk peş peşe gelen zamlar hakkında ‘bunun hesabını kim verecek’ diyerek yazılı açıklama gerçekleştirdi. Öztürk yaptığı açıklamada, “Hepinizin bildiği üzere ekonomik olarak büyük bir sarsıntı yaşıyoruz. Dövizdeki dalgalanmalar, Türk Lirası'nın değersizleşmesi derken gitgide fakirleşiyoruz. Durum böyle olunca da piyasadaki her ürüne durdurulamayan zamlar yapılıyor. Fiyatlar adeta cep yakıyor. Marketlerde karşılaştığımız etiket manzaraları içinden çıkılamayan bir endişeye sürüklüyor” dedi.

“YÖNETİCİLER KENDİ YANDAŞINI GEZİYOR”

“Siz ziyaretten sonra arkanızdan konuşulanları duysanız insan yüzüne çıkamazsınız” diyen Öztürk, “Değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanları, değerli STK yöneticileri esnafımızın yanında olun. Şu an her geçen günden daha çok desteğe ihtiyacımız var ama esnaf bunların hesabını sandıkta verecektir. Bugün yanımızda olmayanları yarın seçim dönemimde hiç birimiz kabul etmeyeceğiz. Gelin görün esnafın durumunu, hiç kimse esnafımızı ve halkımızı bu duruma dolamayacak.  Esnaf her şeyin farkında. Bazı yöneticiler esnaf gezmesi yaparken kendi yandaşını geziyor. Biz bunları takip ediyoruz. Kimseyi hiçbir şeyden haberi yok zannetmeyin.  Siz ziyaretten sonra arkanızdan konuşulanları duysanız insan yüzüne çıkamazsınız. Bizim kimseden nemalanmamız yok. O yüzden anlımız ak.  Ama o koltuklar gittiği zaman bakalım kimin yüzüne bakacaksınız. Allah yardımcımız olsun esnaf arkadaşlarım” ifadelerine yer verdi.

09 Mar 2022 - 15:13 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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