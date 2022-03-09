Minibüsçüler zam istiyor! "Artık hesap yapamaz hale geldik"

Kocaeli'de ulaşım esnafı, ardı ardına gelen akaryakıt zamları sonrası taşıma ücretlerine zam talebinde bulundu. Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar ve Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaeli genelinde 2 bin 180 adet toplu taşıma esnafı bulunmaktadır. 2 yıldır pandemi nedeniyle azalan yolcu sayımız ile birlikte yaşanan ekonomik krizde etkisiyle en önemli ihtiyacımız olan motorin olmak üzere diğer işletme giderlerimize gelen aşırı artan maliyetlerden dolayı toplu taşıma işi sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.

1 Aralık 2021 tarihinde zam görüşmeleri yaptığımız da motorinin litre fiyatı 9,33 kuruş iken şu anda 25,00 TL olmuştur. Almış olduğumuz %25 oranındaki zammın sonrasında ise sadece 1 Aralık 2021 ile 9 Mart 2022 arasında motorine gelen zam % 126 oranında gerçekleşmiştir. Şehir merkezini örnek alırsak 3 ay önce 3,50 kuruş olan toplu taşıma ücretine % 126 zam uygulansa 8,00 TL olması gerekirken şu anda 4,35 kuruş fiyat uygulanmaktadır. Sadece mazot kilometre maliyeti 5,00 TL olmuş, tüm işletme kilometre maliyetimiz ise 12,00 TL olmuştur. Kocaeli genelinde aylık 4.000 ile 5.000 km yol yapan araçlarımızın mazot maliyeti ise 25.000 TL işletme gider maliyetlerimizin ise 60.000 TL olduğu görülmektedir. Artık hesap yapamaz hale geldik. Ciddi zararlarla karşı karşıyayız.

14 Şubat 2022 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile yürürlüğe giren indirimli ve ücretsizlere tam ücret tarifesine çevrilmesi desteğinin bile gelen zamlar karşısında bittiği görülmektedir. Her gün motorine gelen zamlardan dolayı yolculuk gelirleriyle sadece yakıtın bile karşılanmasının mümkün olmadığı olağanüstü bir hal ile karşı karşıyayız. Geldiğimiz noktada ise Kocaeli genelindeki toplu taşıma esnafımızın bırakın evlerini geçindirmeyi, yakıt dahi alamaz hale gelmiştir. Sonuç olarak yakıt alamayan, tüm birikimlerini yok eden, borç batağına giren esnaflarımız araçlarını çalıştırmak isteseler de çalıştıramayacak duruma gelmişlerdir.

Acil olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin artan bu maliyetlere karşılık çok kısa sürede ücret tarifelerini güncellemesi ayrıca hükümetimizin de Türkiye genelindeki tüm toplu taşıma esnafı için acilen tedbir alması gerekmektedir" denildi.