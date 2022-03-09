Marmara Kadın Kooperatifileri Birliği, tek tercih!

Marmara Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, üretmeye ve büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin en geniş km market zincirine sahip Migros A.Ş. ile geçtiğimiz günlerde tedarikçi anlaşması imzalayan Birlik, şimdi de ilimizde ürettikleri bal ile Migros’un doğal ürünler pazarı olan online satış mağazası www.tazedirekt.com’da tek Birlik olarak yerini aldı.

180 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Nuket Özcan başkanlığında kurulan ve iki yıl içinde sadece bölgemizde değil, yurt içi ve dışından birçok kadın girişimcinin ortak çatısı haline gelen Marmara Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği üretmeye ve büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda hem ilimizden, hem de Türkiye’nin birçok noktasından coğrafi keşiflere imza atarak, bu ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayan, aynı zamanda markalaşmasına destek veren Marmara Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, Karamürsel’in Fulacık Köyü'nde ürettiği özel balıyla Migros’un sadece doğal ürünleri seçtiği, 180 bin takipçili e-ticaret mağazası olan www.tazedirekt.com’da yerini aldı. Birlik kadınları, 650 rakımlı ve 3 km çapında yaşam alanı bulunmayan bölgelerde GDO'suz, ham çiçek balı üretiyor. 450 gr’ı 89 TL’den satışa sunulan Ham Çicek Balı’na ( https://www.tazedirekt.com/polifloral-ham-cicek-bali-450-g-p-6c0776 ) linkinden ulaşmak mümkün.