09 Mar 2022 - 16:38- Spor G: 09 Mar 2022 - 16:39

Açılın yoldan Derince geliyor! “3-0”

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor sezonun 26. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Gümüşhanespor’u Sercan Uslu’nun 2 ve M...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Açılın yoldan Derince geliyor! “3-0” mask
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3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor sezonun 26. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Gümüşhanespor’u Sercan Uslu’nun 2 ve Mert Somay’ın golleri ile 3-0 mağlup etti. Son derece önemli bir galibiyete imza atan sarı lacivertliler puanını 41’e çıkardı ve ilk 5 iddiasını sürdürerek Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

SERCAN USLU KAFASINI ÇALIŞTIRDI

Maçın ilk yarısı 2-0 sona erdi. Bir birinin kopyası iki golün de kahramanı Sercan Uslu’ydu. Bir soldan bir de sağdan yapılan ortalarda kafa vuruşu sonrası fileleri havalandıran başarılı orta saha oyuncusu devrenin Derince adına 2-0 sona ermesini sağlarken, Derince ekibi ilk 45 dakikada kalesinde net sayılabilecek bir pozisyona izin vermedi.

OKTAY POP VE RAİF GÜNDOĞDU DA OYNADI

İkinci yarıda skoru korumaya yönelik bir futbol ortaya koyan Derince ekibinde Muhammed Enes’in şutunda top sol kale direğinden döndü. Bu yarıda Gümüşhane ekibinin topla çok daha fazla oynadığı görülürken, Derince’nin sağlam savunması karşısında Gümüşhane ekibi topu kaleye göndermekte güçlük çekti. Gümüşhane ekibinde forma giyen iki İzmitli futbolcu Oktay Pop ve Raif Gündoğdu’nun da çabaları yeterli olmadı.

MESUT VE TAHA CEZALI

Uzatma anlarında oyuna sonradan giren iki futbolcudan Uğurcan pası verdi, deneyimli isim Mert Somay ise bitiriciliğini konuşturdu ve farkı 3’e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Derince elde ettiği galibiyetle Play-Off yolunda dev bir adım daha attı. Bu maçta sarı kart gören Taha ve Mesut Can cezalı duruma düştü. Sarı lacivertliler Pazar günü deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Ceyhanspor ile karşılaşacak.

09 Mar 2022 - 16:38 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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