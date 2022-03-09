İzmit Belediyesi Çanakkale ruhunu İzmit’te yaşatacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılı münasebetiyle İzmit’te Çanakkale ruhunu yaşatmaya hazırlanıyor. Anma programları kapsamında İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, “İstiklal Uğruna” adlı tiyatral dans gösterisi gerçekleştirecek.
20 MART PAZAR GÜNÜ
Sahne İzmit’in 60 dansçı ile gerçekleştireceği “İstiklal Uğruna” adlı tiyatral dans gösterisi 20 Mart Pazar günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Dansçıların büyük bir hazırlık yaptığı gösteri İzmit’te Çanakkale Zaferi ruhunu yaşatarak izleyicileri geçmişe götürecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.