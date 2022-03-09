ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününe anlamlı kutlama

Kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir. Bu mücadele kapsamında ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, minik sürprizlerle kutladı. Okul öğretmenlerinin, yöneticilerin ve idari personellerin kadın çalışanları Okul Müdürü Güler Telli’nin günün anlam ve önemine yönelik göndermiş olduğu kısa mesaj ile güne başladı. Ardından emekçi kadınlara hediyelerini çekiliş ile Güler Telli takdim etti. KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerif Ünan tarafından gönderilen el emeği hediyeler kadın çalışanlar ile buluştu.

ERKEK ÇALIŞANLARIN EŞLERİ UNUTULMADI

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında bulunan erkek çalışanları eşlerine de minik hediyeler gönderilerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.

Gün boyu devam eden hediyeleşme serüvenine KYÖV Özel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Çalıştayı da katıldı.

Çalıştay 3. oturum şeklinde düzenlendi. 1. oturum KYÖV Özel Anadolu Lisesi Lise Müdürü Sayın Selin Gürler’in ve lise öğrencilerinden Ahmet Emre Cihanoğlu, Berin Sena Kaya’nın günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmaları içerdi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI DÜZENLENDİ

2. oturum ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’’ konulu atölye çalışmalarından oluştu. Çalıştayda Edebiyat Atölyesine, Edebiyat Öğretmeni Şebnem Cengiz ‘’Deyim ve Masallarda Cinsiyet Eşitsizliği Sorunsalı’’, Hukuk Atölyesine Türk Alman Üniversitesi Son Sınıf Öğrencisi İmge Tekşen ‘’Cinsiyet Temelli Eşitsizliklerin Geçmişten Günümüze Hukuki Değerlendirmesi’’ , Psikoloji Atölyesine İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmeni Berker Taşçıoğlu ve Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Haydar Erçetin ‘’Flört Şiddeti ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Romantik İlişkiler Üzerine Etkileri’’ konulu atölyelerini okul öğrencileri ve öğretmenleri ile interaktif bir şekilde gerçekleştirdi.

Çalıştayda Edebiyat Atölyesinde deyim, masal gibi sözlü kültür ürünlerinde toplumların kadına yönelik bakış açıları, Hukuk Atölyesinde kadın haklarının tarihsel süreç içinde değerlendirilmesi, Psikoloji Atölyesinde kadının romantik ilişkiler içinde yaşayabileceği şiddet konuları üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

3. ve son oturumda lise öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Cinsiyetçi Kelimelerin Yeniden Anlamlandırılması’’ konulu derleme çalışması ve afiş sergisi gezildi. Disiplinler arası bir çalışmanın ürünü olan çalıştayda okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevinç Kaya desteği ile lise öğrencilerinin hazırladıkları ‘’Türkiye’nin Öncü Kadınları’’ temalı resim sergisi sanatseverlerle buluştu. KYÖV Özel Anadolu Lisesi lobisinde sergilenen eserlerle birlikte okul Müzik Öğretmeni Emre Efe’nin resitali tüm katılımcılara ve öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.