"Farkındalığı yüksek gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

1. Başarı tablonuza baktığımızda görüyoruz ki Liseye Geçiş Sınavlarında uzun yıllardır kentimizde istikrarlı bir şekilde hep birinci ve ikinci sırada yer alan bir okulsunuz, bu istikrarlı başarının sizce en önemli üç faktörü nedir?

Güler Telli: Bu konuyu size bazı başlıklar halinde aktarmak ve çerçevesini çizmek isterim.

Güçlü ve Dinamik Öğretim Programı: Öğrencilerimize sunduğumuz öğretim programları, teknolojik ve sosyolojik gelişimleri ve değişimleri takip edilerek, başta ODTÜ olmak üzere seçkin üniversitelerin eğitim bilimleri konularındaki çalışmalarından faydalanılarak ve güncel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çağdaş yaklaşımlarla sürekli olarak güncellenir. Programımız öğrenciyi düşünmeye, sorgulamaya ve üretmeye yöneltir. Öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek unsurları içerecek şekilde tasarlanır. Gerçek anlamda öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme başarının temeli olarak görülür.

Üst Düzey Düşünmeyi Geliştirecek Öğretim ve Ölçüm Teknikleri: Öğretim programımızda öğrenci; onun aktif öğrenen konumunda tutulduğu yöntemlerle buluşturulur. Öğrencinin öğrenmenin merkezindeki kişi olarak kendi öğrenme sürecinde etkin rol üstlenmesi sağlanır. Her sınıf seviyesinde, yaş gelişim özelliklerine uygun grup çalışmalarından araştırma - geliştirme faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede öğretim teknikleri programımızın içine özenle yerleştirilmiştir. Öğrenme etkin ölçme ve değerlendirme araçları ile takip edilir. Öğret – ölç - tekrar anlat - tekrar ölç döngüsü öğrenim sürdükçe devam eder.

Yetkin Eğitim Kadrosu: Hazırlanan öğretim programı, alanlarında yetkin eğitim kadrosu eliyle öğrencilerle buluşturulur. Bu buluşmanın kalitesi öğrencinin akademik, sosyal ve kültürel donanımının hedeflenen seviyede gerçekleşmesi için temel unsurdur. Öğretmenlerin, gelişmeleri takip edebilen, yenilikleri sınıf içi çalışmalarına entegre edebilen ve öngörüyle öğrencilerini geleceğe hazırlayabilen konumunu sürdürebilmesi için öğretmen eğitimleri yıllar boyu aralıksız devam eder.

Güler Telli – ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Müdürü

2. Dünya vatandaşı yetiştirmek üzere yaptığınız çalışmalara yön veren değerleriniz nelerdir?

Süleyman Annak: Öğrencileri bireysel farklılıklarının önemsendiği bir ortamda; Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak paylaşımcı, katılımcı, sorgulayan, yapıcı, yaratıcı, üretken, kendini yenileyen, özgüveni ve özsaygısı gelişmiş, bireysel ve toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı yüksek, gençler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

3. Bu değerlerin sizce gelecekte çocukların hayatında neleri daha doğru yapmalarını sağlayacak?

S.A.: Doğal olarak öğrencilerimiz yetişkin olduklarında gerek özel, gerek toplumsal ve gerekse de iş hayatlarında karar verici ve problem çözücü olarak belirli görevleri ve rolleri üstlenecekler. Değerlerimizi aktarabilmişsek onlar problemin doğru çözümünü bulan ve dürüst, akılcı, adaletli kararlar alabilen bireyler olarak içinde yaşadıkları topluma ve insanlığa büyük katkı sağlayacaklar.

4. Okulunuz son dönemdeki genel eğitim kurumlarının yapılarının aksine yatay mimariye sahip? Bu mekan tercihinin sebebi ve sizce önemi nedir?

S.A.: Okulumuzun mimari planları ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları mimari yapısı temel alınarak yapılmıştır. Öğrencilerin doğa ile iç içe hissettikleri, yaş gelişim özelliklerine göre hareketliliklerini kısıtlamayan, ve en önemlisi korunaklı bir kampüsümüz var. Öğrencilerimiz sınıflarından dışarıya baktıklarında yemyeşil okul bahçemizi görüyorlar. Okulun mimarisi ve açık alanları bazı ders içi etkinliklerin sınıf dışına taşınmasına ve öğretimin çeşitlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Acil durumlarda 30 saniye gibi çok kısa bir sürede tüm okulu tahliye edebiliyoruz. Deprem bölgesinde yaşadığımız düşünülürse bu konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Birbirinden bağımsız 8 bahçede farklı yaş gruplarının açık alanlardan rahatça faydalanmasını sağlamaktadır. Bu bahçeler özellikle pandemi sürecini okul içi bulaş olmadan geçirebilmemizde önemli bir rol oynadı.

Süleyman Annak – Kurucu Temsilci

5. Dil eğitimi konusunda iddialı bir kurumsunuz. Hangi yabancı dillerde eğitim veriliyor? Nitelikli bir şekilde yabancı dilde konuşabilen ve yazabilen öğrenciler yetiştirme konusunda uyguladığınız modeller nelerdir?

G.T.: Okullarımızda öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dört temel becerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. İngilizce dil programı uygulanmaktadır. İngilizce öğretiminde hedefimiz İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış öğrenciler mezun verebilmektir.

Lise kademesinde Edexcel International GCSE ve Global Citizenship programları uygulanmaktadır. Edexcel International GCSE Sertifikası alan öğrenciler, dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası bir okulda ya da İngiltere`de lise eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebildikleri gibi yurtdışı üniversite kabul aşamasında önemli bir avantaj elde etmektedirler. Mezunlarımız İngilizce öğretim yapan üniversitelere girdiklerinde hazırlık sınıfı okumadan doğrudan eğitime geçmektedirler.

İngilizcenin yanı sıra, 5. sınıftan başlayarak Almanca ve Fransızca dil eğitimlerimiz sürmektedir.

6. Özel okulların genelinin aksine giriş sınavı sisteminiz biraz farklı. Sistemi bize anlatır mısınız? Neden böyle farklı bir yöntem seçtiniz?

G.T.: Okulumuzun giriş sınavları öğrencinin başvurduğu sınıf seviyesinde yeterliliğini ölçmek için, öğrenciye ve veliye uyan bir zaman dilimine randevu verilerek, yıl boyu yapılmaktadır. Bu ölçümün sağlıklı olabilmesi için öğrencinin sınav için kendisini hazır hissetmesi önemli olduğu gibi sınav sürecinin öğrencide; okula, öğrenmeye ve sınavlara karşı olumsuz bir tavır ve kaygı yaratmayacak şekilde tasarlanması da önemlidir. Uygulamamız, öğrencinin huzurlu bir ortamda öğrenme faaliyetini gerçekleştirmesine verdiğimiz önemden gelmektedir.

7. Son zamanlarda ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları adı ile Darüşşafaka adını birlikte duymaya başladık. Darüşşafaka'yla başlattığınız çalışmanın detaylarını anlatır mısınız?

S.A.: 2021 Eğitim - Öğretim Yılının başında kapalı spor salonumuz hizmete açıldı. Darüşşafaka Spor Kulübü`nün bir şirketi olan DAÇKA Basket Akademi ile Aralık ayında Kış Spor Okulu çalışmaları başladı. 2 ay gibi kısa bir sürede elliyi aşkın öğrencisi ile basketbol ve jimnastik branşlarında çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Basketbol ekibi, uzman antrenör kadrosu ile yürüttüğü çalışmalara ilerleyen zamanlarda diğer branşları da ekleyerek devam edecek.

8. Sizde ilköğretimini tamamlamış ve sonrasında lise ve üniversite mezunu olmuş öğrencilerinizle ilişkileriniz diyaloğunuz sürüyor mu? Başarılı noktalara gelmiş kişilerden bize örnekler verebilir misiniz?

G.T.: En büyük gurur kaynağımız mezunlarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz. Mezunlarımızın başarılı, kendinden emin, yetkin dünya insanları olarak, hedeflerine ulaşmakta sınır tanımadıklarını görmek verdiğimiz eğitimin hedeflerine ulaştığını göstermektedir. Gittikleri okullardan sıklıkla öğrencilerimizin okulumuzda akademik ve davranışsal olarak çok iyi yetiştirildiği haberleri gelir. Bugün Avrupa`da, İngiltere`de, Amerika`da ve Kanada`da pek çok mezunumuz tıp, mühendislik, yönetim, finans ve çeşitli sanat dallarında eğitimlerine devam ediyor, mastır doktora yapıyorlar. Amazon gibi büyük firmalarda çalışıyorlar. En önemlisi mezunlarımızın her birinin hedefledikleri okullarda okumuş ya da okumakta olduklarını, iş hayatına atılanların fark yaratan çalışmalar yaptıklarını görüyoruz.

S.A.: Bir örnek vermek gerekirse 2011 mezunumuz Onur Alp Biçer Üsküdar Amerikan Kolej’inden sonra University of New South Wales’da Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi ve şu anda Optergy Australia şirketinde software developer olarak görev yapıyor. Kardeşi 2014 mezunumuz Arda Biçer SEV Amerikan Koleji’ni bitirdi ve şu anda University of New South Wales Aerospace Engineering 3. sınıf öğrencisi. Biçer kardeşlere ve gerek yurt içinde gerek yurt dışında gösterdikleri üstün başarılar ile bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimize sizlerin aracılığıyla sevgilerimizi gönderiyorum.

9. Son yıllarda bazı özel okulların ücretlerinin yüksekliği konusunda şikayetler oluyor, öte yandan çok daha uygun fiyatlı özel okulların varlığı da insanların bir parça kafasını karıştırıyor. Siz de ücret bakımından üst segmentte kalan bir okulsunuz. Bu konuda sizin okulunuz özelinde ve eğitim sektörünün genel şartları hakkında bizleri aydınlatabilir misiniz?

S.A.: Eğitim öğretim programlarımızın sürekli güncellendiği ve hazırlanan öğretim programının alanlarında yetkin öğretmenler tarafından öğrencilerle buluşturulduğundan önceki sorularda bahsetmiştik.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Danışmanlığı ve yetkin öğretmen kadrosunun oluşturulması okulumuzun en büyük ve tabi ki de tasarruf etmesi bizim nezdimizde asla düşünülmeyecek maliyet kalemleridir. Bazı alanlar vardır ki tasarruf etmeyi asla düşünemezsiniz. Ne öğrencilerimizin aldığı eğitim ve öğretim programın zayıflamasını ne de programla buluşmalarında en önemli faktör olan öğretmenlerin yetkinlik seviyelerinin düşürülmesini öğrencilerimize ve velilerimize karşı üstlendiğimiz sorumluluk gereği düşünemeyiz, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarının yönetim anlayışında bu konu akıldan bile geçmemiştir ve geçmeyecektir.

Diğer bir önemli konu da şu, kayıtlarımız açıklanan tablolarda ki tüm kriterlere uyularak yapılır. Ücret tablomuzda açıkladığımızdan farklı bir indirim hiç kimse için yapılmaz. Var olan maddi kaynakların tüm öğrencilerimize adaletli bir şekilde dağıtılması bizim için çok önemlidir. Başka bir deyişle, sırf kayıt yaptırılsın diye ücret tablomuzda olmayan bir indirim kurumsal yapımız gereği olarak da hiç kimse için yapılmaz.

Öte yandan bir özel eğitim kurumunun olmazsa olmaz diğer giderleri olan ısınma, aydınlatma, lojistik, yemek vb. birçok kalemde de ülkemizdeki maliyet artışları herkesin malumudur. Bu hizmetlerin kalitesinden ödün vermeyi de düşünemeyiz zira okul sadece ders işlenen bir yer değildir. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda bulunmaları ve eğitim kadar sosyal ve sportif konularda da aldıkları hizmetler belirli bir seviyenin üzerinde olmalıdır.