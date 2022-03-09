İzmit Belediyesi, eski konteynerleri atölyelerinde yeniliyor, İzmit’e kazandırıyor

İzmit Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla üretmeye ve tasarruf adımları atmaya devam ediyor. Üreten belediye İzmit Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde ömrünü tamamlayan konteynerleri kendi öz kaynaklarını kullanarak yenileyip vatandaşların hizmetine sunuyor. Rengârenk boyanan konteynerler sokaklara renk katmaya hazırlanırken İzmit Belediyesi ekipleri de İzmitliler için üretmeyi sürdürüyor.

ÖZMURAL, “YAKLAŞIK 160 KONTEYNERİ İZMİT’E KAZANDIRIYORUZ”

İzmit’e renk katacak olan konteynerlerle ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Göreve geldiğimizden beri yapmak istediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi öz kaynaklarımızı doğru kullanmak, tamir edilebilecekleri tamir etmek, yapılabilecek şeyleri kendi öz kaynaklarımızla üretmek gibi bir hedefimiz vardı. Bugün de yanımızda bu örneklerden bir tanesi var. Bu konteynerler yıllar önce alınmış fakat zamanında bakımı yapılamadığı için deforme olmuş. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibimiz konteynerleri alarak bakımlarını gerçekleştirdiler. Standart renklerin dışında daha görünür olsun, İzmit’e renk gelsin diye farklı renklerde boyadılar. Yaklaşık 160 konteynerin bakımlarını yaparak kente kazandıracağız.

“KENDİ KONTEYNERLERİMİZİ ÜRETİYORUZ”

Kendi konteynerlerimizi kendimiz yapmak gibi bir hedefimiz var ve arkadaşlarımız bu konu üzerinde yoğun olarak çalışıyor. İzmit’te 10 bine yakın konteyner var. 10 bin tane konteynerin de yerinde yıkanma ve dezenfektesiyle ilgili bir araç temiz etmiştik. Günde 50-80 arası konteyneri dezenfekte ediyoruz. Özellikle yaz aylarında koku problemi yaşandığı için vatandaşlarımızdan şikâyet alıyorduk. Bunun önüne geçmek amacıyla otomatik yıkama aracıyla arkadaşlarımız bütün kentte bu yıkamaları yaparak vatandaşa daha temiz konteynerler bırakıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DERYA, “YENİSİNİ ALAN DEĞİL YENİLEYEN BELEDİYE”

Temizlik İşleri Müdürü Cemal Derya, “Sahada kullandığımız 800 litre standart saç konteynerlerini kendimiz üretmeye başladık. Sahada ömrünü tamamlayan çok fazla konteyner var. Bugünkü gelinen maliyetler belli. Biz bunların maliyetlerini 4’te 1 oranına kadar düşürdük. Kendi öz kaynaklarımızla kendi atölyelerimizde 800 litre ve 400 litre iki tip saç konteyneri üretimine başladık. Onları da kısmetse Ramazan ayında sahaya sürmeye başlayacağız. Bu arkamda bulunan konteynerler artık ömrünü tamamlamaya başlamıştı. El atmak zorundaydık. Çürümeye başlamış konteynerlerin eksik parçalarını temin ederek, elimizdeki ürünleri kullanarak yeniledik. Yenisini alan değil yenileyen, üreten belediye olarak atölyelerimizde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.