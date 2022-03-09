09 Mar 2022 - 17:25- Asayiş G: 09 Mar 2022 - 17:26

Binanın giriş katı alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Binanın giriş katı alevlere teslim oldu mask
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Edinilen bilgiye göre olay, Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Hüseyin G. ve ailesinin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairenin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

09 Mar 2022 - 17:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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