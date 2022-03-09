Körfez Gıda Sektörü Ticaret Odasında bir araya geldi

Körfez Ticaret Odası sektörel değerlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kurum yöneticileri ve meslek üyeleri, KTO 5. Meslek Komitesi (Gıda) organizasyonuyla sektörel sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere gerçekleşen çalıştayda bir araya geldi.

SEKTÖRDEN YOĞUN İLGİ

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk başkanlığında, Mustafa Efe Konferans Salonunda gerçekleşen organizasyona Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KOSGEB Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İlçe Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdiresi Semra Koşumcu, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü İskender Mecit Mert, Körfez Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ve Körfez Ticaret Odası meslek grubu üyelerinin yoğun katılımı oldu. Yapılan çalıştayda öncelikli konu; üyelerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri oldu. Tüm katılımcılar söz alarak kendilerini tanıttı ve ardından değerlendirmelerde bulundu. Üyeler beklentilerini birinci ağızdan kamu yetkililerine aktarma fırsatı bulurken; kamu yöneticileri yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini ayrıntılı olarak değerlendirdi. Toplantı sonunda ayrıntılı raporlamaların kurumlarla paylaşılacağı bilgisi verildi.

ORTAK AKILLA ÇÖZÜME ULAŞABİLİRİZ

Açılış konuşmasını yapan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk “Yıllardır aynı sektörde faaliyet gösteren benzer sorunlar yaşayan üyelerimizin, ortak akılla sorunlarına çözümler üretebilmesi çok kıymetli. Bizlerin de bu çözümleri tek bir ses olarak Körfez’den Ankara’ya kadar iletebilmemiz, gerekli resmi yazıları yazmamız, görüşmeler yapmamız için bu toplantılara katılmanız ve geri bildirimde bulunmanızı bekliyoruz. Biz, bize düşen tarafta sizlerden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletiyor olacağız. Bugün sizler de daha ayrıntılı olarak belediye başkanımıza ve ekibine, il müdürlerimize, ilçe müdürlerimize konuyu bizzat iletiyor olacaksınız. “ dedi

KDV İNDİRİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Programda gıda sektörüyle ilgili birçok beklenti dile getirilirken, dikkat çeken başlıklar arasında 14.02.2022 tarihinde yürürlüğe giren; temel gıda ürünlerinde KDV oranının %1’e indirilmesi uygulamasının kalıcı olması ve tüm gıda sektörüne uygulanarak fiyatların düşürülmesi talebi oldu.

BASİRETLİ TACİRİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Toplantı sırasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya üyelerden gelen soruları yanıtlayarak, stok, fiyat artışı, etiket fiyatları, hijyen denetimlerinin nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Spekülasyonlara fırsat vermeden, arz-talep dengesini bozacak davranışlardan kaçınmak gerektiği vurgulandı. Kamu idarecileri tarafından; gerek vatandaşı gerekse esnafı korumaya yönelik çaba sarf edildiği ifade edilerek, basiretli tacirlerin her zaman yanında olunacağı, etiket ve ambalaj maliyetlerini düşürmeye yönelik her türlü önerinin değerlendirilmeye alınacağı bildirildi.