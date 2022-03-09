09 Mar 2022 - 21:11- Gündem G: 09 Mar 2022 - 21:12

Kocaeli’de çevre katliamı: Çuval çuval atığı dereye attılar

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan dereye çuvallarla kimsayal maddeye benzeyen atık atıldı. Bölgeye gelen ekipler derenin temizliğini yaparken, olayı kimin gerçekleştirdiği ise araştırılıyor.
Kocaeli’de çevre katliamı: Çuval çuval atığı dereye attılar mask

Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi’nde bulunan Çamışdibi deresine çuval çuval, kimsayal madde olduğu düşünülen atık bırakıldı. Çevresine yaydığı pis koku vatandaşları rahatsız edince gerçek anlaşıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar muhtar Sedat Topal’a haber verdi. Çamışdibi deresine gelen Topal, dereden çıkan duman ve yaydığı pis kokudan dolayı Kartepe Belediyesi ekiplerine ihbarda bulundu. Hemen bölgeye gelen ekipler, atık maddeleri temizledi.

"Sorumsuz insanlar gelip çevremizi kirletiyor"

Sabah 10.00 sıralarında bölgeye geldiğini ifade eden muhtar Sedat Topal, "Burada nefes almak gerçekten zor. Yerleşim olmadığından dolayı burası sahipsiz görünüyor. Bazı sorumsuz insanlar gelip çevremizi kirletiyor. Burası denize akan bir dere ve kirli su denize ulaştığında canlıları zehirleyecektir. Bu derenin bu hale gelmesinin sorumlusunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Kartepe Belediyesi gelip derenin temizliğini yaptı. Elimizden gelen bu kadar ama bu yeterli değil. Burada yaşayan canlılar var, bu canlıları katletti" ifadelerini kullandı.

09 Mar 2022 - 21:11 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.753.137 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, eski konteynerleri atölyelerinde yeniliyor, İzmit’e kazandırıyor mask
İzmit Belediyesi, eski konteynerleri atölyelerinde yeniliyor, İzmit’e kazandırıyor
İzmit Belediyesi Çanakkale ruhunu İzmit’te yaşatacak mask
İzmit Belediyesi Çanakkale ruhunu İzmit’te yaşatacak
Marmara Kadın Kooperatifileri Birliği, tek tercih! mask
Marmara Kadın Kooperatifileri Birliği, tek tercih!
Madeni İşler’de iki adaylı genel kurul mask
Madeni İşler’de iki adaylı genel kurul
Koordinatörlerden   Baro’ya 8 Mart ziyareti    mask
Koordinatörlerden   Baro’ya 8 Mart ziyareti   
Hürriyet’ten Rektör Hülagü’ye ziyaret mask
Hürriyet’ten Rektör Hülagü’ye ziyaret
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL