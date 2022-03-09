Çınar Çocuk Evi ve İZMEK’e 14 Mart’a kadar kar tatili 

Marmara bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi ve İZMEK’te eğitime 14 Mart tarihine kadar ara verildi. Kocaeli Valiliği’nin tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini kar yağışı nedeniyle ertelediğini duyurması üzerine İzmit Belediyesi de kursiyerlerine ve öğrencilerine 14 Mart tarihine kadar eğitim arası ilan etti. Ayrıca İzmit Belediyesinde çalışan engelli, malul ve hamile personel de 14 Mart tarihine kadar izinli sayılacak.