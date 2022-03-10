Sağlık telefonun ucunda

Katılım Emeklilik’in sağlık ürünlerini tek çatı altında toplayan markası Katılım Sağlık; uzman çalışanları, yeni yatırımlarla güçlenen teknolojik alt yapısı ve sektörde ilk olan uygulaması Sağlık İletişim Merkezi / SİM Projesi’yle farkını ortaya koyuyor. Yalnızca sağlık personelinden oluşan ve 7 gün 24 saat hizmet veren Sağlık İletişim Merkezi’yle hizmetin kalitesi ve hızı artarken, 2022 için hedefler de yükseldi.

KATILIM SAĞLIK

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Sağlık markası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası olan Katılım Sağlık, bir yandan ihtiyaca odaklanan esnek yapısıyla en uygun fiyat avantajı sağlarken, diğer taraftan da birbirinden özel asistans hizmetleriyle sektörde en geniş içeriğe sahip ürünler sunuyor. Ayrıca, gerçekleşen uzman personel alımları, teknoloji ve operasyon yatırımlarıyla, 7 gün 24 saat hizmet veren Sağlık İletişim Merkezi’yle de hız ve kalite artıyor” dedi.