GittiGidiyor’dan yeni kampanyası

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını yeni fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, 15 Mart 2022 tarihine kadar Axess kartlarla yapılacak 500 - 999,99 TL arasındaki tek seferlik alışverişte 50 TL; 1000 TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanma şansı GittiGidiyor kullanıcılarını bekliyor. Kampanyadan, Axess, Wings, Free, Akbank kart, ticari kart sahipleri ile bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahipleri yararlanabiliyor. Kampanyaya katılım sağlamak için 15 Mart 2022 tarihine kadar, ilk harcamadan önce 'GİTTİGİDİYOR' yazıp 4566’ya SMS gönderilmesi veya Axess Mobil üzerinden 'Hemen katıl' butonuna tıklanması yeterli oluyor.