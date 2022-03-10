Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını yeni fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, 15 Mart 2022 tarihine kadar Axess kartlarla yapılacak 500 - 999,99 TL arasındaki tek seferlik alışverişte 50 TL; 1000 TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanma şansı GittiGidiyor kullanıcılarını bekliyor. Kampanyadan, Axess, Wings, Free, Akbank kart, ticari kart sahipleri ile bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahipleri yararlanabiliyor. Kampanyaya katılım sağlamak için 15 Mart 2022 tarihine kadar, ilk harcamadan önce 'GİTTİGİDİYOR' yazıp 4566’ya SMS gönderilmesi veya Axess Mobil üzerinden 'Hemen katıl' butonuna tıklanması yeterli oluyor.
10 Mar 2022 - 12:04- Ekonomi Güncelleme: 10 Mar 2022 - 12:05
GittiGidiyor’dan yeni kampanyası
Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını yeni fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, 15 Mart 2022 tarihine...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.