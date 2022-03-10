Vesta Global’dan iş dünyasına destek

Vesta Global, sanayi faaliyetleri ile öne çıkan Kocaeli’de iş dünyası temsilcileri ve aileleri için özel avantajlarla yurt dışında oturum ve vatandaşlık imkânı sunuyor. Vesta Global, Kocaeli iş dünyasına özel mart ayı sonuna kadar hizmet bedeli üzerinden %25 indirim uyguluyor, bir aydan kısa sürede Avrupa Birliği’nde oturma izni imkanını sağlıyor.

17 YILLIK DENEYİM

Programlara yoğun ilgi gösteren Kocaeli iş dünyası, yatırımlarını yurt dışına taşıyarak döviz bazında gelir imkânı elde ederken yatırımlarını güvence altına alıyor. Vesta Global, Teuta Narazan’ın kurumsal hayatta geçirdiği 15 senelik tecrübesi ile Armağan Akyüz’ün 10 senesi yurt dışındaki projelerde geçerli olmak üzere 17 senelik gayrimenkul deneyimini birleştirerek hizmet veriyor.