Vesta Global’dan iş dünyasına destek

Vesta Global, sanayi faaliyetleri ile öne çıkan Kocaeli’de iş dünyası temsilcileri ve aileleri için özel avantajlarla yurt dışında oturum ve vatandaşlık imkânı sunuyor. Vesta Global, Kocaeli iş dünyasına özel mart ayı sonuna kadar hizmet bedeli üzerinden %25 indirim uyguluyor, bir aydan kısa sürede Avrupa Birliği’nde oturma izni imkanını sağlıyor.
17 YILLIK DENEYİM
Programlara yoğun ilgi gösteren Kocaeli iş dünyası, yatırımlarını yurt dışına taşıyarak döviz bazında gelir imkânı elde ederken yatırımlarını güvence altına alıyor. Vesta Global, Teuta Narazan’ın kurumsal hayatta geçirdiği 15 senelik tecrübesi ile Armağan Akyüz’ün 10 senesi yurt dışındaki projelerde geçerli olmak üzere 17 senelik gayrimenkul deneyimini birleştirerek hizmet veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.