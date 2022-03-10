Kira geliri olanlar için son tarih 31 Mart!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, kira geliri mükelleflerinin, 01 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart ayının 1'inci gününden 31 günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini söyledi. Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesinde “tahsilat esası” benimsendiği bilgisini veren Özerçen,bu esas uyarınca, kira gelirlerinin vergiye tabi olabilmesi için mutlaka nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini dile getirdi.