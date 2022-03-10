Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, kira geliri mükelleflerinin, 01 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart ayının 1'inci gününden 31 günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini söyledi. Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesinde “tahsilat esası” benimsendiği bilgisini veren Özerçen,bu esas uyarınca, kira gelirlerinin vergiye tabi olabilmesi için mutlaka nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini dile getirdi.
10 Mar 2022 - 12:05- Ekonomi Güncelleme: 10 Mar 2022 - 12:06
Kira geliri olanlar için son tarih 31 Mart!
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, kira geliri mükelleflerinin, 01 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.