E-imzada yapay zeka dönemi

1 Mart 2022 itibarıyla elektronik imza alma sürecindeki kimlik doğrulama adımı uzaktan da yapılmaya başladı. E-GÜVEN Kimlik Doğrulama uygulaması üzerinden, herhangi bir yere gitmeden kimlik doğrulama gerçekleştiriliyor. Doğrulama işlemi için çipli kimlik kartı yeterli. 2005 yılında ülkemizde ilk e-imzayı üreten E-GÜVEN, uzaktan kimlik doğrulamayla e-imza alacak kişilerin kimlik kontrolü süreçlerini uygulama üzerinden video konferans ve yapay zeka ile gerçekleştiriyor. Online e-imza başvuru formunun doldurmasının ardından E-GÜVEN Kimlik Doğrulama uygulaması ile kimlikler yüz yüze temasa gerek olmadan dakikalar içinde doğrulanıyor.
DİJİTAL ORTAMLAR
E-imzanın dijital dönüşümdeki rolüne değinen E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “Teknoloji alanındaki dönüşümleri her dönem gözlemliyorduk ancak şimdiki temel fark; dönüşümün hızı, kapsamı ve yarattığı fayda etkisi. İş ve işlemler dijital ortamlara taşınırken imza süreçleri de kağıt ortamdan elektronik ortamlara aktarılıyor. E-imza, işletmelerin ve bireylerin hayatını kolaylaştırıyor çünkü doğasında hız ve kolaylık var. Uzaktan kimlik doğrulama kolaylığıyla e-imza alımında da temassız, daha hızlı ve lokasyon bağımsız bir döneme girdik. Fikir liderliğimiz, bilgi birikimimizle şirketlere ve bireylere fayda sağlamayı, hayatı kolaylaştırmayı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.