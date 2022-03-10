E-imzada yapay zeka dönemi

1 Mart 2022 itibarıyla elektronik imza alma sürecindeki kimlik doğrulama adımı uzaktan da yapılmaya başladı. E-GÜVEN Kimlik Doğrulama uygulaması üzerinden, herhangi bir yere gitmeden kimlik doğrulama gerçekleştiriliyor. Doğrulama işlemi için çipli kimlik kartı yeterli. 2005 yılında ülkemizde ilk e-imzayı üreten E-GÜVEN, uzaktan kimlik doğrulamayla e-imza alacak kişilerin kimlik kontrolü süreçlerini uygulama üzerinden video konferans ve yapay zeka ile gerçekleştiriyor. Online e-imza başvuru formunun doldurmasının ardından E-GÜVEN Kimlik Doğrulama uygulaması ile kimlikler yüz yüze temasa gerek olmadan dakikalar içinde doğrulanıyor.

DİJİTAL ORTAMLAR

E-imzanın dijital dönüşümdeki rolüne değinen E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “Teknoloji alanındaki dönüşümleri her dönem gözlemliyorduk ancak şimdiki temel fark; dönüşümün hızı, kapsamı ve yarattığı fayda etkisi. İş ve işlemler dijital ortamlara taşınırken imza süreçleri de kağıt ortamdan elektronik ortamlara aktarılıyor. E-imza, işletmelerin ve bireylerin hayatını kolaylaştırıyor çünkü doğasında hız ve kolaylık var. Uzaktan kimlik doğrulama kolaylığıyla e-imza alımında da temassız, daha hızlı ve lokasyon bağımsız bir döneme girdik. Fikir liderliğimiz, bilgi birikimimizle şirketlere ve bireylere fayda sağlamayı, hayatı kolaylaştırmayı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.