10 Mar 2022 - 12:06- Ekonomi G: 10 Mar 2022 - 12:07

Lezita’nın Ar-Ge Merkezi tescillendi

Lezita’nın Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. Lezita Genel Müdür...
Lezita’nın Ar-Ge Merkezi tescillendi mask

Lezita’nın Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Kuruluşumuzdan itibaren her zaman en son teknolojiye yatırım yapıyoruz. Uluslararası gıda güvenliği standartlarındaki üretimimizle halkımızın iyi gıdaya ulaşımının güvencesiyiz” dedi.

10 Mar 2022 - 12:06 - Ekonomi

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