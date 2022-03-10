Lezita’nın Ar-Ge Merkezi tescillendi

Lezita’nın Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Kuruluşumuzdan itibaren her zaman en son teknolojiye yatırım yapıyoruz. Uluslararası gıda güvenliği standartlarındaki üretimimizle halkımızın iyi gıdaya ulaşımının güvencesiyiz” dedi.