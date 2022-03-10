10 Mar 2022 - 12:07- Siyaset G: 10 Mar 2022 - 12:09

“Katil Herzog, ülkemizden defolup gitmeli”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülkemize davet edilmesine tepki gösteren SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Katil Herzog'un ziyareti sonlandırılmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir” dedi

“Katil Herzog, ülkemizden defolup gitmeli” mask

Saadet Partisi İl Teşkilatı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülkemize davet edilmesi üzerine Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen basın açıklamasına Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, SP Kadın Kolları İl Başkanı Reyhan Şengün ve partililerin yanı sıra STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

Açıklamayı yapan İl Başkanı Zafer Mutlu, “Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkemize davet edilişini şiddetle kınıyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk- çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Bizler, Sn. Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir” dedi.

“KATİLLER, SOYKIRIMDAN VAZ MI GEÇTİ?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Mutlu, “Bizler hakikaten merak ediyor ve soruyoruz; Bugün değişen nedir? Ne oldu ‘one minute’ çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm mü son buldu? Gazze’ye uygulanan abluka mı kalktı? Bu katiller, Filistinlilere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti? İsrail ile normalleşmek, mazlum kardeşlerimize ihanettir” diye konuştu.

“HERZOG’UN ZİYARETİ SONLANDIRILMALI”

Bugüne kadar uyardıklarını ve iktidarın kulak vermediğini ifade eden Mutlu, “En azından şimdi bu hatadan dönülmeli; Herzog'un ziyareti sonlandırılmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir. Saadet Partisi olarak, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı her haksızlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacağımızın, iktidar sahiplerinin kırmızı halılarla karşıladığı katillerden elbette bunların hesabını soracağımızın da bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

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10 Mar 2022 - 12:07 - Siyaset

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