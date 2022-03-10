10 Mar 2022 - 12:08- Gündem G: 10 Mar 2022 - 12:09

Nacar ve Uzunkaya’dan Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret

SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Özel Atakent Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Nacar ve Uzunkaya’dan Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret mask

Kısa bir süre önce Atakent Sağlık Grubu tarafından satın alınan Özel Cihan Hastanesi’ne hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u son ziyaret eden isimler SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya oldu. Uzunkaya, Kocaeli’de dürüst ticaret anlayışı ile yatırımlarına devam eden Kemalettin Akkurt’u tebrik ederek saat hediye etti. Nacar ise, farklı yatırım alanlarında gösterdiği başarılarından dolayı Kemalettin Akkurt’u tebrik ederek Kocaeli’de de sağlık sektörüne yatırım yapmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“BAŞARILI BİR SÜRECE ULAŞTIK”

Sağlık hizmetinin çok kıymetli olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini dile getiren Kemalettin Akkurt, hasta memnuniyetini yakalayabilmek için politikalarını devamlı iyileştirdiklerini ve tüm çalışanları ile birlikte hareket ettiklerini; böylelikle başarılı bir sağlık yönetimi sürecine ulaştıklarını ifade etti. Görüşmenin sonunda Akkurt, konuklarına ziyaretleri için teşekkür eti.

10 Mar 2022 - 12:08 - Gündem

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