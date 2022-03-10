SP’den Kocaeli’ye değer katan 6 kadına plaket

SP Kocaeli İl Kadın Kolları’nın ev sahipliğinde Luxor Garden Otel’de gerçekleştirilen programa SP İl Başkanı Zafer Mutlu, AGD İl Başkanı Kemal Halıcı, Cansuyu Derneği İl Temsilcisi Turhan Özkalas, ÖĞDER İl Başkanı Serkan Kocakır, AGD Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kıvanç, Prof. Dr. Esat Harmancı, KOTO Kadın Girişimciler Başkan Yardımcısı Fatoş Durak, Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih ve birçok davetli katıldı.

“KADINLARIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ”

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, “Kadın, toplumun inşasında büyük pay sahibidir. Kadınlarımızın başarılarıyla buluşmak için sadece 8 Mart’ın değil, her günün değerli olduğuna inanıyoruz. Varlık gösterdiği her alanda umut olan, hayatı yenileyen ‘tüm kadınlarımızı’ takdirle karşılıyor; ülkemize, şehrimize kattığı değerle iftihar ediyoruz” dedi.

6 FARKLI DALDA PLAKETLER SAHİPLERİNİ BULDU

3.500 metrekare alanda 35 çalışanıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan bir girişimci kadın olarak Girişimcilik Plaketi Filiz Akkaş’a,

Yaratılışında olan üretmek özelliği hayatına yansımış bir kadın olarak Üreticilik Plaketi Gülay Karasaç’a,

Kök hücre bağışçısı olan, ardından ikinci kez nadir görülen eşleşmeyle, iki bebeğe kök hücre vererek hayata tutunmalarına vesile olan şefkatli bir kadın olarak Anne Plaketi Buket Demirkol’a,

Alan el ile veren el arasında köprü oluşturarak önemli bir erdem olan iyiliğin yayılmasına vesile olan iyiliksever bir kadın olarak İyilik Plaketi Ebru Özdemir’e

Profesyonel sanat hayatında çevreci bir yaklaşımla, elektronik atıkları bir araya getirdiği resim sanatıyla geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ressam bir kadın olarak Kültür, Sanat ve Spor Plaketi Sare Kural’a

1993 yılından bugüne kadar verilen tüm görevlerin sorumluluğunu taşıyan, takatinin sonuna kadar mücadele eden bir kadın olarak Onur Plaketi Nesibe Sertyüz’e verildi.