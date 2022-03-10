Derince genelinde gerçekleşen Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında AKP İlçe Gençlik Kolları bir program düzenledi. Programa Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve gençlik kolları yöneticileri katıldı. Programda Denizciler Caddesi’nde hizmet veren kadın esnaflar, çalışanlar ve alışveriş yapan vatandaşların Kadınlar Günü kutlanarak çiçek takdiminde bulunuldu. İlçede düzenlenen bir diğer programa ise, AKP İlçe Kadın Kolları ev sahipliği yaptı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, ana kademe ve kadın kolları ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen programa katılan Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, teşkilat yöneticilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.
10 Mar 2022 - 12:11- Gündem Güncelleme: 10 Mar 2022 - 12:12
Aygün, kadınların gününü çiçeklerle kutladı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla ilçe genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir dizi etkinliklerle kutlandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.