10 Mar 2022 - 12:11- Gündem G: 10 Mar 2022 - 12:12

Aygün, kadınların gününü çiçeklerle kutladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla ilçe genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir dizi etkinliklerle kutlandı

Aygün, kadınların gününü çiçeklerle kutladı mask

Derince genelinde gerçekleşen Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında AKP İlçe Gençlik Kolları bir program düzenledi. Programa Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve gençlik kolları yöneticileri katıldı. Programda Denizciler Caddesi’nde hizmet veren kadın esnaflar, çalışanlar ve alışveriş yapan vatandaşların Kadınlar Günü kutlanarak çiçek takdiminde bulunuldu. İlçede düzenlenen bir diğer programa ise, AKP İlçe Kadın Kolları ev sahipliği yaptı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, ana kademe ve kadın kolları ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen programa katılan Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, teşkilat yöneticilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

10 Mar 2022 - 12:11 - Gündem

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