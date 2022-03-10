Sigortacı kadınlar buluştu

Kocaeli Ticaret Odası’nın, kadın üye sayısının en fazla olduğu komitelerinden biri olan 22. Meslek Komitesi Sigorta Acenteleri Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel buluşma gerçekleştirdi. Kadın komite üyelerinin yine kadın üyeleri ağırladığı organizasyon, KOTO Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

MESLEK KOMİTESİ

22. Meslek Komitesi Başkanı Olcay İlter’in, Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa, Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) Temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Esma Bektaş, Sare Biberoğlu Yılgın ve ilimizde faaliyet gösteren kadın sigortacılar katıldı.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Olcay İlter, sektördeki kadın sayısına ve istihdamına dikkat çekerken, 22. Meslek Komitesi’nin çalışmaları ve girişimleri ile ilgili de kapsamlı bilgiler verdi. Sektöre dair güncel bilgiler paylaşan İlter, komite olarak sektörü takip ederek mesleğimizin gelişmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini iletti.

KADININ ROLA

Günün anlam ve önemine dair duygusal bir konuşma yapan Esma Bektaş ise, kadının toplumdaki rolüne vurgu yaparak, “Toplumun temeli aile, ailenin temeli de annedir” dedi. Sigortacı kadınların buluşması, sektöre dair görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle birlikte sona erdi.