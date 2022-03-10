10 Mar 2022 - 12:12- Gündem G: 10 Mar 2022 - 12:13

Söğüt ve Bilgin’den market denetimi

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki marketlerde fahiş fiyat artışı ve s...
Söğüt ve Bilgin’den market denetimi mask

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında denetimlerde bulundu. Başkan Şener Söğüt, “Vatandaşlarımız da böyle bir durumla karşılaştıklarında 500 00 50 Çağrı Merkezimizi hemen arayarak bizlere şikayetlerini iletebilirler” dedi.

10 Mar 2022 - 12:12 - Gündem

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