Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında denetimlerde bulundu. Başkan Şener Söğüt, “Vatandaşlarımız da böyle bir durumla karşılaştıklarında 500 00 50 Çağrı Merkezimizi hemen arayarak bizlere şikayetlerini iletebilirler” dedi.
10 Mar 2022 - 12:12- Gündem Güncelleme: 10 Mar 2022 - 12:13
Söğüt ve Bilgin’den market denetimi
Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki marketlerde fahiş fiyat artışı ve s...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.