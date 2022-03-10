2019 yılının mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve bugüne kadar açılmayan Derbent Tren İstasyonu, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş ve beraberindeki heyet, geçen hafta Derbent Tren İstasyonu’nda incelemeler yaparak yeniden hizmete açılacak istasyonda son eksiklikleri gözden geçirdiler.
10 Mar 2022 - 12:13- Gündem Güncelleme: 10 Mar 2022 - 12:15
Derbent Tren İstasyonu yarın açılıyor
2019 yılının mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve bugüne kadar açılmayan Derbent Tren İstasyonu, yarından itibaren hizmet vermeye...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.