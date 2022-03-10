Derbent Tren İstasyonu yarın açılıyor

2019 yılının mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve bugüne kadar açılmayan Derbent Tren İstasyonu, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş ve beraberindeki heyet, geçen hafta Derbent Tren İstasyonu’nda incelemeler yaparak yeniden hizmete açılacak istasyonda son eksiklikleri gözden geçirdiler.