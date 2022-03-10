10 Mar 2022 - 12:14- Siyaset G: 10 Mar 2022 - 12:19

İYİ Parti’den Çin işkencesine maruz kalan kadınlar için çağrı

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Doğu Türkistanlı, Uygur ve diğer etnik kökenli kadınların yaşadığı zulmü durdurmak ve Çin yönetiminin işlemiş olduğu suçlara dikkat çekmek için tüm dünya kadınlarını ayağa kalkmaya davet ediyoruz” dedi

İYİ Parti’den Çin işkencesine maruz kalan kadınlar için çağrı mask

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Doğu Türkistan’da ve tüm dünyada zulüm gören tüm kadınlar için “Ayağa Kalkma Günü” sloganıyla il binasında açıklama yaptı. Açıklamaya İl Başkanı Şanbaz Yıldız, il yönetim kurulu üyeleri ve Türk Dünyası komisyon üyeleri katıldı.

“35 MİLYON DOĞU TÜRKİSTANLI KATLEDİLDİ”

İYİ Parti olarak tüm illerde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met'in okuduğu basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi: "Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana 35 milyon Doğu Türkistanlı katledilmiştir. Bugün, Doğu Türkistanlı kadınlar ve dünyada zulüm gören kadınlar için ayağa kalkma günüdür. Kadınlar gününde, Doğu Türkistanlı kadınlarımızın ne gibi muamelelere maruz kaldığını kamuoyu vicdanı önüne sermek istiyoruz” dedi.

"İŞKENCE, TECAVÜZ, ZORLA KÜRTAJ…"

Kadınlara yönelik yapılan zulümleri sıralayan Met, “Bugün toplama kamplarında 12-13 yaşlarındaki kız çocuklarından 80’li yaşlara kadar her yaştan kadın bulunmaktadır. Cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde ve toplama kamplarında, kadınlar fiziksel ve psikolojik işkencelere, tecavüzlere maruz kalmaktadır. Kadınların bazıları bu işkenceler sırasında hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Toplama kamplarında ölen kadın sayısının binleri bulduğu ifade edilmektedir. Doğu Türkistanlı kadınlar, doğum kontrolü uygulamalarına, zorla kürtaja ve kısırlaştırma müdahalelerine maruz bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“UYGUR TÜRKLERİ YALNIZ DEĞİLDİR”

Met, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Doğu Türkistanlı, Uygur ve diğer etnik kökenli kadınların yaşadığı zulmü durdurmak ve Çin yönetiminin işlemiş olduğu bu suçlara dikkat çekmek için tüm dünya kadınlarını dini, ırkı, dili ne olursa olsun ayağa kalkmaya ve dikkat çekmeye davet ediyoruz. Bu duruş öncelikle sistematik suç yerleri olan hukuksuz, insanlık dışı “Çin Toplama Kampları”nın kapatılması, Çin tarafından Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik suçların önlenmesi ve kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısıdır. Uygur Türkleri yalnız değildir" açıklamalarında bulundu.
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10 Mar 2022 - 12:14 - Siyaset

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